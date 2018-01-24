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    Зинченко пообщался со Стоунсом на русском языке

    В сети появилось видео, как украинский полузащитник английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко по-русски разговаривает со своим партнером Джоном Стоунсом.

    Защитник «горожан» поздоровался с хавбеком, а затем ответил, как у него дела. Продолжение диалога можно услышать на видео.

    Напомним, что в выходные Зинченко впервые вышел в стартовом составе на матч АПЛ.

    Источник: Twitter

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    24.01.2018 18:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 24 января 2018, 19:08

      хоть вроде и не играет. Но тренируется рядом с топ игроками, и сам в топ клубе) понятно, что играть лучше чем сидеть на банке, но еще молодой же)

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      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov > DeStar 24 января 2018, 19:23

      Эм, он играл последние матчи

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Bulat Sultanov 24 января 2018, 20:23

      ну совсем редко играет же, я ж написал " вроде не играет" и " сидеть на банке" от точно не игрок основы там и близко.. И вообще не к этому вел) просто у анс обычно пишут, фууу перешел чтобы не играть, да и про него так писали. Но я бы на его месте также бы поступил)

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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > DeStar 24 января 2018, 21:38

      Пеп доверяет ему , пока да не игрок основы, но Пеп дает ему шанс, может годика через 2-3 и станет игроком основы железно

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Zenitoveс1991 24 января 2018, 21:48

      Вполне, я ж не со зла пишу) я просто подумал, что в его случае я бы также сделал, все-таки молодой, опыт колоссальный, лучший чемп, в лучшей сейчас команде да с такими игроками, да даже если не удастся закрепиться, будет что вспонить) это не всю карьеру провести в зените или спартаке условном.

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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > DeStar 24 января 2018, 23:27

      или в зените 2) такими темпами скоро нужно будет зенит 2 в РФПЛ заявлять

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