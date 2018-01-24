Зинченко пообщался со Стоунсом на русском языке

хоть вроде и не играет. Но тренируется рядом с топ игроками, и сам в топ клубе) понятно, что играть лучше чем сидеть на банке, но еще молодой же)
В сети появилось видео, как украинский полузащитник английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко по-русски разговаривает со своим партнером Джоном Стоунсом.
Защитник «горожан» поздоровался с хавбеком, а затем ответил, как у него дела. Продолжение диалога можно услышать на видео.
Напомним, что в выходные Зинченко впервые вышел в стартовом составе на матч АПЛ.
24 января 2018 г.