Агент Бензема считает несправедливым свист в адрес игрока

Агент нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема Карим Джазири выразил недовольство свистом и критикой в адрес своего клиента.

«Француз выступает за «Реал» уже на протяжении почти десяти лет, проявляет преданность к команде, и такое отношение к нему со стороны болельщиков несправедливо.

Однако я надеюсь, что истинные фанаты сливочных ценят Бензема и верят в него», – сказал Джазири.

Ранее «Бомбардир» писал, что «Реал» недоволен игрой Бензема.