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    Агент Бензема считает несправедливым свист в адрес игрока

    Агент нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема Карим Джазири выразил недовольство свистом и критикой в адрес своего клиента.

    «Француз выступает за «Реал» уже на протяжении почти десяти лет, проявляет преданность к команде, и такое отношение к нему со стороны болельщиков несправедливо.

    Однако я надеюсь, что истинные фанаты сливочных ценят Бензема и верят в него», – сказал Джазири.

    Ранее «Бомбардир» писал, что «Реал» недоволен игрой Бензема.

    Источник: Football Espana

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    24.01.2018 13:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 25 января 2018, 19:12

      Когда у него мяч окажется ,я тоже свестит начинаю тихаря

      0
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      Рейтинг: +37

      Stemtigor 25 января 2018, 19:01

      Я как истинный фанат Реала просто ненавижу Бензема его некто не купит и не кто за него платить не будет он просто бревно

      0
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      Рейтинг: +61

      Влаан 24 января 2018, 20:46

      Пусть играет на уровне и свиста не будет.

      1
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 24 января 2018, 20:11

      Из-за Карима ушли - Игуаин, Мората, Мариано - футболисты, которые в отличии от алжирца забивают.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 января 2018, 18:00

      мдааа карим за карима качает ! пора бенземке в зенит !

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 24 января 2018, 17:41

      да сколько можно верить в него,он уже лет как 5 назад должен был выйти на новый уровень,из-за него ушел не менее талантливый Мариано,не говорю уж о Морате!либо пусть вернется тот Карим,что вытеснил блистательного Игуаина,либо Карим аут!!!

      0
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      Рейтинг: +310

      vek410 24 января 2018, 17:25

      Даже таким легендам, как Рауль приходилось уходить, когда их игровое мастерство, объективно становилось недостаточным.. А Бензема уже не первый сезон показывает игру, которая не соответствует классу РМ. Но его давний друг Зидан его держит... Бенз, как чемодан без ручки - и нести тяжело и выкинуть жалко

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 24 января 2018, 14:15

      Главное что б не дошло до забрасывания тухлыми яйцами истинными фанатами сливочных былого кумира.Прежние заслуги хороши, когда уходишь из команды во время.Тогда аплодируют.А когда по уровню игры становишься команде обузой, тут уж извини. От любви до ненависти как известно один шаг.

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