Профессор Мариани объяснил, почему российская спортивная медицина находится среди отстающих

Итальянский профессор Пьер-Паоло Мариани, на днях проведший операцию на колене защитнику московского «Спартака» Георгию Джикии, высказал свою версию, почему наша спортивная медицина не может обеспечить нормальное лечение и восстановление, в частности, футболистов.

«Я уже говорил, что самый большой ортопед ХХ века – это Гавриил Илизаров. Ваша медицина была прорывной в свое время, поэтому для меня тоже удивительно сегодняшнее положение. Но какие-то умозаключения попробую сделать.

Во-первых, думаю, дело в истории страны. Европейцы и американцы работают с артроскопом 40 лет россияне получили возможность пользоваться им лишь после перестройки. Мастерство хирурга зависит от опыта, поэтому в техническом аспекте отставание сказывается.

Во-вторых, центров и специалистов не так много, и им приходится заниматься всем сразу. Утром оперировать колено, днем – плечо, вечером – голеностоп. Это немного размывает понимание, всегда лучше сосредотачиваться на чем-то одном.

В-третьих, этой многостаночности благоволит система медицины. Если во время операции ты совершишь хоть небольшую ошибку, например в Англии, то тебя тут же засудят, клинику заставят платить, врача лишат работы. В России, насколько я знаю, немного другое ментальное отношение, где даже простые жалобы считаются дурным тоном. Отсутствие обратного контроля в любом случае сказывается на ответственности, точности и скорости.

Я не говорю, что российские врачи плохие – возможно, многие из них гении. Но если Вы меня спросили, почему люди стараются оперироваться, например, в Италии, то я даю именно такой ответ», – заключил Мариани.

Напомним, что Джикия – не единственный российский футболист, оперированный итальянцем.