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    Профессор Мариани объяснил, почему российская спортивная медицина находится среди отстающих

    Итальянский профессор Пьер-Паоло Мариани, на днях проведший операцию на колене защитнику московского «Спартака» Георгию Джикии, высказал свою версию, почему наша спортивная медицина не может обеспечить нормальное лечение и восстановление, в частности, футболистов.

    «Я уже говорил, что самый большой ортопед ХХ века – это Гавриил Илизаров. Ваша медицина была прорывной в свое время, поэтому для меня тоже удивительно сегодняшнее положение. Но какие-то умозаключения попробую сделать.

    Во-первых, думаю, дело в истории страны. Европейцы и американцы работают с артроскопом 40 лет россияне получили возможность пользоваться им лишь после перестройки. Мастерство хирурга зависит от опыта, поэтому в техническом аспекте отставание сказывается.

    Во-вторых, центров и специалистов не так много, и им приходится заниматься всем сразу. Утром оперировать колено, днем – плечо, вечером – голеностоп. Это немного размывает понимание, всегда лучше сосредотачиваться на чем-то одном.

    В-третьих, этой многостаночности благоволит система медицины. Если во время операции ты совершишь хоть небольшую ошибку, например в Англии, то тебя тут же засудят, клинику заставят платить, врача лишат работы. В России, насколько я знаю, немного другое ментальное отношение, где даже простые жалобы считаются дурным тоном. Отсутствие обратного контроля в любом случае сказывается на ответственности, точности и скорости.

    Я не говорю, что российские врачи плохие – возможно, многие из них гении. Но если Вы меня спросили, почему люди стараются оперироваться, например, в Италии, то я даю именно такой ответ», – заключил Мариани.

    Напомним, что Джикия – не единственный российский футболист, оперированный итальянцем.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.01.2018 12:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11

      jertuid 18 ноября 2021, 14:03

      На надо для футбольного медицинского центра одноразовые гигиенических материалы?

      0
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      ...
      Рейтинг: +10

      dynuvup > jertuid 18 ноября 2021, 14:10

      Если вашему футбольному медицинскому центру нужны одноразовые материалы, то я вам могу посоветовать отличный магазин где вы сможете его и приобрести. Да, за качество вы можете не переживать оно реально на достойном уровне. Так что хорошо подумайте по поводу моих слов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv 24 января 2018, 20:33

      Блин, прочел вначале - профессор Мариарти.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      Антимат 24 января 2018, 19:47

      Упаси Господь связаться с нашей медициной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 24 января 2018, 18:39

      Наш главный рецепт - само пройдет, рассосется.

      6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 января 2018, 15:25

      Все четко разложил по полочкам и по делу.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 24 января 2018, 15:18

      Докторе прав...

      2
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