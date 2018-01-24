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  • Профессор Мариани объяснил, почему российская спортивная медицина находится среди отстающих

Профессор Мариани объяснил, почему российская спортивная медицина находится среди отстающих

24 января 2018, 12:05
7

Итальянский профессор Пьер-Паоло Мариани, на днях проведший операцию на колене защитнику московского «Спартака» Георгию Джикии, высказал свою версию, почему наша спортивная медицина не может обеспечить нормальное лечение и восстановление, в частности, футболистов.

«Я уже говорил, что самый большой ортопед ХХ века – это Гавриил Илизаров. Ваша медицина была прорывной в свое время, поэтому для меня тоже удивительно сегодняшнее положение. Но какие-то умозаключения попробую сделать.

Во-первых, думаю, дело в истории страны. Европейцы и американцы работают с артроскопом 40 лет россияне получили возможность пользоваться им лишь после перестройки. Мастерство хирурга зависит от опыта, поэтому в техническом аспекте отставание сказывается.

Во-вторых, центров и специалистов не так много, и им приходится заниматься всем сразу. Утром оперировать колено, днем – плечо, вечером – голеностоп. Это немного размывает понимание, всегда лучше сосредотачиваться на чем-то одном.

В-третьих, этой многостаночности благоволит система медицины. Если во время операции ты совершишь хоть небольшую ошибку, например в Англии, то тебя тут же засудят, клинику заставят платить, врача лишат работы. В России, насколько я знаю, немного другое ментальное отношение, где даже простые жалобы считаются дурным тоном. Отсутствие обратного контроля в любом случае сказывается на ответственности, точности и скорости.

Я не говорю, что российские врачи плохие – возможно, многие из них гении. Но если Вы меня спросили, почему люди стараются оперироваться, например, в Италии, то я даю именно такой ответ», – заключил Мариани.

Напомним, что Джикия – не единственный российский футболист, оперированный итальянцем.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (7)
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mihail200606
1516796307
Докторе прав...
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zigbert
1516796717
Все четко разложил по полочкам и по делу.
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Одинокий волк Маквейд
1516808368
Наш главный рецепт - само пройдет, рассосется.
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Антимат
1516812463
Упаси Господь связаться с нашей медициной.
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lordmrv
1516815222
Блин, прочел вначале - профессор Мариарти.
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