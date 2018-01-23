«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Видаля

«Манчестер Юнайтед» намерен предпринять попытку заполучить полузащитника «Баварии» Артуро Видаля в летнее трансферное окно.

Ранее появилась информация, что чилиец хочет покинуть мюнхенский клуб из-за покупки им Леона Горецки.

Напомним, одним из главных претендентов на 30-летнего хавбека является «Челси».

В текущем сезоне Видаль провел 25 матчей, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. Полузащитник защищает цвета «Баварии» с лета 2015 года.