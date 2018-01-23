Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Видаля

    «Манчестер Юнайтед» намерен предпринять попытку заполучить полузащитника «Баварии» Артуро Видаля в летнее трансферное окно.

    Ранее появилась информация, что чилиец хочет покинуть мюнхенский клуб из-за покупки им Леона Горецки.

    Напомним, одним из главных претендентов на 30-летнего хавбека является «Челси».

    В текущем сезоне Видаль провел 25 матчей, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. Полузащитник защищает цвета «Баварии» с лета 2015 года.

    Источник: Express.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2018 16:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +121

      Anton-champion 23 января 2018, 19:22

      Да интересно!МЮ вы что скупаете весь европейский отходняк?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      jeka7777777 23 января 2018, 17:51

      Видаль уже не тот , в Юве был пик карьеры

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11