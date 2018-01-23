Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Операция Джикии прошла успешно, игрок чувствует себя хорошо

    Сегодня в римской клинике «Вилла Стюарт» был прооперирован защитник «Спартака» Георгий Джикия.

    Напомним, в товарищеском матче с китайским «Шанхай СИПГ» на первом зимнем сборе в ОАЭ, состоявшемся 18 января, 24-летний футболист получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

    По словам руководителя медицинского департамента красно-белых Михаила Вартапетова, самочувствие у Джикии хорошее. Сроки восстановления будут названы позднее.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2018 12:24
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 января 2018, 18:25

      Отлично! Здоровья, позитива и всего наилучшего Георгий!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 23 января 2018, 17:38

      ЖДЕМ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Геннадий Бирюков 23 января 2018, 12:48

      Здоровья и скорейшего восстановления!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 января 2018, 12:48

      Георгий, теперь максимум выдержки и оптимизма. Всё будет хорошо. Ждём возвращения!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 23 января 2018, 12:38

      И слава Богу.Поправляйся Георгий.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 23 января 2018, 12:27

      Здоровья дорогой друг! Скорейшего возвращения на поле! Тебя ждут тысячи болельщиков..

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11