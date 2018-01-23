Операция Джикии прошла успешно, игрок чувствует себя хорошо

Сегодня в римской клинике «Вилла Стюарт» был прооперирован защитник «Спартака» Георгий Джикия.

Напомним, в товарищеском матче с китайским «Шанхай СИПГ» на первом зимнем сборе в ОАЭ, состоявшемся 18 января, 24-летний футболист получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

По словам руководителя медицинского департамента красно-белых Михаила Вартапетова, самочувствие у Джикии хорошее. Сроки восстановления будут названы позднее.