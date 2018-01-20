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  • Агент Кальегари сообщил, что «Зенит» является одним из вариантов продолжения карьеры игрока

Агент Кальегари сообщил, что «Зенит» является одним из вариантов продолжения карьеры игрока

20 января 2018, 13:50
7

Агент Жоан Коран, который представляет интересы полузащитника «ПСЖ» Лоренцо Кальегари, сообщил, что к его клиенту действительно проявляет интерес «Зенит». Ранее главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини заявил, что ему очень импонирует игра 19-летнего футболиста.

«Интерес со стороны «Зенита» к Лоренцо Кальегари действительно есть, это не слухи. «Зенит» – один из нескольких вариантов, которые мы рассматриваем. Лоренцо – молодой игрок, поэтому мы должны учесть множество факторов, прежде чем сделать свой выбор. Мы ведем переговоры, но сейчас сложно о чем-то говорить», – сказал Коран

Кальегари выступал за молодежные сборные Франции U17, U18 и U19. В его активе один матч за основную команду «ПСЖ».

Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Зенит ПСЖ Кальегари Лоренцо
Комментарии (7)
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anatolich72
1516446244
зенит вариант, но не вариант,вчера утверждали зенит знают во всей Европе,кто же захочет повторить путь дзюбы или Шатова
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Garrincha58
1516452712
очередной Джорджевич купят потом в аренду отдадут
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qawzsexdr
1516454226
Накой он нужен
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Zubo
1516456104
Молодой слишком, ещё не состоявшийся игрок, без классных партнёров прогрессировать не будет
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