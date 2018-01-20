Агент Кальегари сообщил, что «Зенит» является одним из вариантов продолжения карьеры игрока

Агент Жоан Коран, который представляет интересы полузащитника «ПСЖ» Лоренцо Кальегари, сообщил, что к его клиенту действительно проявляет интерес «Зенит». Ранее главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини заявил, что ему очень импонирует игра 19-летнего футболиста.

«Интерес со стороны «Зенита» к Лоренцо Кальегари действительно есть, это не слухи. «Зенит» – один из нескольких вариантов, которые мы рассматриваем. Лоренцо – молодой игрок, поэтому мы должны учесть множество факторов, прежде чем сделать свой выбор. Мы ведем переговоры, но сейчас сложно о чем-то говорить», – сказал Коран

Кальегари выступал за молодежные сборные Франции U17, U18 и U19. В его активе один матч за основную команду «ПСЖ».