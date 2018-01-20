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    Агент Кальегари сообщил, что «Зенит» является одним из вариантов продолжения карьеры игрока

    Агент Жоан Коран, который представляет интересы полузащитника «ПСЖ» Лоренцо Кальегари, сообщил, что к его клиенту действительно проявляет интерес «Зенит». Ранее главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини заявил, что ему очень импонирует игра 19-летнего футболиста.

    «Интерес со стороны «Зенита» к Лоренцо Кальегари действительно есть, это не слухи. «Зенит» – один из нескольких вариантов, которые мы рассматриваем. Лоренцо – молодой игрок, поэтому мы должны учесть множество факторов, прежде чем сделать свой выбор. Мы ведем переговоры, но сейчас сложно о чем-то говорить», – сказал Коран

    Кальегари выступал за молодежные сборные Франции U17, U18 и U19. В его активе один матч за основную команду «ПСЖ».

    Источник: Sport24

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    20.01.2018 13:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 20 января 2018, 16:48

      Молодой слишком, ещё не состоявшийся игрок, без классных партнёров прогрессировать не будет

      2
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      Рейтинг: +44

      Кафель Безмозгов > Zubo 20 января 2018, 16:51

      В Спартаке бы раскрылся , потому -что это самый великий клуб !

      1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > Кафель Безмозгов 20 января 2018, 22:44

      Вы болельщик или хейтер Спартака? Если первое, не хвалите Спартак под таким ником. Если второе, пишите "клупп".

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      Рейтинг: +44

      Кафель Безмозгов > Вомбат 20 января 2018, 23:55

      Спасибо, приму к сведению, я не хейтер, потому что "жалко-ж их, ведь 0:7 вдули !" но я имелл ввиду Клупп конечно же !

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      Рейтинг: +1108

      qawzsexdr 20 января 2018, 16:17

      Накой он нужен

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 января 2018, 15:51

      очередной Джорджевич купят потом в аренду отдадут

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 20 января 2018, 14:04

      зенит вариант, но не вариант,вчера утверждали зенит знают во всей Европе,кто же захочет повторить путь дзюбы или Шатова

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