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    Месси хотел бы, чтобы «Барселона» удержала в команде Умтити

    Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити может продолжить карьеру в Англии. 24-летнего футболиста хотел бы подписать «Манчестер Юнайтед». Как сообщается лидер каталонцев Лионель Месси хотел бы, чтобы клуб удержал защитника и предложил бы ему новый контракт. В нынешнем соглашении Умтити прописана сумма отступных в размере 53 миллионов фунтов стерлингов.

    Футболист в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Don Balon

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    20.01.2018 08:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 20 января 2018, 12:59

      так и удержит ! умтити и не собирался никуда уходить !

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 января 2018, 11:18

      собрался в АПЛ,а нафиг тогда дом купил у Жоры Шакирова???

      -1
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