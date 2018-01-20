Месси хотел бы, чтобы «Барселона» удержала в команде Умтити

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити может продолжить карьеру в Англии. 24-летнего футболиста хотел бы подписать «Манчестер Юнайтед». Как сообщается лидер каталонцев Лионель Месси хотел бы, чтобы клуб удержал защитника и предложил бы ему новый контракт. В нынешнем соглашении Умтити прописана сумма отступных в размере 53 миллионов фунтов стерлингов.

Футболист в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.