Тарасов летом может покинуть «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов по окончании сезона может покинуть московский клуб. Железнодорожники не планируют продлевать контракт игрока, который рассчитан до лета 2018 года.

Тарасов выступает за «Локомотив» с 2010 года.

В текущем сезоне он забил один гол и отдал две результативные передачи в 23 матчах. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро.