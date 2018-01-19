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    Тарасов летом может покинуть «Локомотив»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов по окончании сезона может покинуть московский клуб. Железнодорожники не планируют продлевать контракт игрока, который рассчитан до лета 2018 года.

    Тарасов выступает за «Локомотив» с 2010 года.

    В текущем сезоне он забил один гол и отдал две результативные передачи в 23 матчах. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.01.2018 16:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 19 января 2018, 19:11

      зачем его вообще трудоустраивали? в одном сезоне помню гола 3 забил,с повязкой капитана походил,потом снова вернулся на свой уровень...
      Лоськов и сейчас,я уверен,гораздо больше пользы принесет,надев форму

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 19 января 2018, 17:40

      Вполне возможно специально не продлевают, чтобы мотивировать! так же было и с Михаликом в прошлом году! но он прибавил, вытеснил Пейчиновича из основы и во многих ключевых матчах с Квирквелией в паре играл именно Михалик! Если футболист играет хорошо, почему бы не продлить контракт, скорее всего Палыч этим и руководствуется! так что пусть доказывает!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 19 января 2018, 16:39

      "Катись колбаской..."

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 января 2018, 16:30

      Страшный удар.Пусть оденет ту майку с портретом под футболку.Сразу контракт продлят.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 19 января 2018, 16:28

      если не прибавит сильно во второй половине сезона, то не продлят...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 19 января 2018, 16:18

      Его можно с Бузовой пригласить сниматься в кино ..ремейк ..Тупая ..а он ещё тупее..

      2
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