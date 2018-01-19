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    «Зенит» получил первые выходные на сборах в ОАЭ

    Сегодня главный тренер «Зенита» Роберто Манчини решил дать отдохнуть своим футболистам, представив им первый выходной день на сборе в Дубае. Команда вместо традиционных двух тренировок игроки проведут только одну, вечернюю. Она пройдет в тренажерном зале при отеле.

    Первую половину дня игроки могут провести со своими семьями, которым было разрешено присутствовать на сборах команды. В режим двухразовых занятий «Зенит» вернется завтра, 20 января.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.01.2018 09:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2390

      baden69 19 января 2018, 14:33

      Это может пойти на пользу как в физическом плане, так и в психологическом.

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      Рейтинг: +26

      БЭСТ 19 января 2018, 10:47

      У меня складывается ощущение, что Манчини хочет слиться из Зенита

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