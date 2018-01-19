«Зенит» получил первые выходные на сборах в ОАЭ

Сегодня главный тренер «Зенита» Роберто Манчини решил дать отдохнуть своим футболистам, представив им первый выходной день на сборе в Дубае. Команда вместо традиционных двух тренировок игроки проведут только одну, вечернюю. Она пройдет в тренажерном зале при отеле.

Первую половину дня игроки могут провести со своими семьями, которым было разрешено присутствовать на сборах команды. В режим двухразовых занятий «Зенит» вернется завтра, 20 января.