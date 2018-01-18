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    Бывший агент Верратти: «В «ПСЖ» игроки сидят в клетке из золота. Никто не заберет Неймара оттуда»

    Бывший агент полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти Донато Ди Кампли рассказал о несостоявшемся трансфере итальянца в «Барселону» и о политике парижского клуба.

    «Верратти? Это был худший опыт в моей жизни. Я не получил ни капли благодарности от него. Я сражался не только с клубом, но и с государством. Но меня отбросили в сторону, как песчинку.

    Никто не заберет Неймара из Парижа. Это относится и к другим футболистам. У «ПСЖ» больше ресурсов, чем у любой другой команды, и игроки здесь сидят в клетке из золота. И они не захотят менять этого, потому что в других клубах такие контракты немыслимы. Они остаются, хотя Лига 1 — это кукольная лига с одним клубом», — сказал Ди Кампли.

    Ранее сообщалось, что Неймар может перейти в «Реал».

    Источник: AS

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    18.01.2018 22:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -32

      odba.71929 19 января 2018, 00:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tok.pw/kachokdoma

      -4
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 18 января 2018, 23:36

      про кукольную лигу конечно интересно сказал,по сути так и есть,интриги вверху таблицы нет

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 18 января 2018, 22:54

      Ну Ибрагимович всю систему получается сломал.
      Думаю,если ПСЖ не возьмёт ЛЧ в этом сезоне,то Неймра уйдёт к Мадриду!!!

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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > Татарин за ЦСКА 18 января 2018, 23:34

      Боюсь Ибру просто никто особо и не держал уже...

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