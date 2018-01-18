Бывший агент Верратти: «В «ПСЖ» игроки сидят в клетке из золота. Никто не заберет Неймара оттуда»

Бывший агент полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти Донато Ди Кампли рассказал о несостоявшемся трансфере итальянца в «Барселону» и о политике парижского клуба.

«Верратти? Это был худший опыт в моей жизни. Я не получил ни капли благодарности от него. Я сражался не только с клубом, но и с государством. Но меня отбросили в сторону, как песчинку.

Никто не заберет Неймара из Парижа. Это относится и к другим футболистам. У «ПСЖ» больше ресурсов, чем у любой другой команды, и игроки здесь сидят в клетке из золота. И они не захотят менять этого, потому что в других клубах такие контракты немыслимы. Они остаются, хотя Лига 1 — это кукольная лига с одним клубом», — сказал Ди Кампли.

Ранее сообщалось, что Неймар может перейти в «Реал».