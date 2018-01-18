Полузащитники «Локомотива» спели «Выпьем за любовь» ко дню рождения Игоря Николаева

Твиттер-аккаунт «Локомотива» опубликовал видео в честь 58 дня рождения певца Игоря Николаева

Братья Миранчуки, Дмитрий Тарасов и Владислав Игнатьев исполнили композицию «Выпьем за любовь». Пресс-атташе «железнодорожников» Андрей Бодров сыграл на фортепиано.

Лидер РФПЛ находится на тренировочном сборе в Марбелье.