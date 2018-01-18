Полузащитники «Локомотива» спели «Выпьем за любовь» ко дню рождения Игоря Николаева

Спели они сегодня лучше,чем сыграли товарняк!
Твиттер-аккаунт «Локомотива» опубликовал видео в честь 58 дня рождения певца Игоря Николаева
Братья Миранчуки, Дмитрий Тарасов и Владислав Игнатьев исполнили композицию «Выпьем за любовь». Пресс-атташе «железнодорожников» Андрей Бодров сыграл на фортепиано.
Лидер РФПЛ находится на тренировочном сборе в Марбелье.
17 января композитору и исполнителю Игорю Николаеву исполнилось 58 лет. Наше поздравление маэстро в исполнении игроков @TeamRussia братьев Миранчуков, Дмитрия Тарасова и Владислава Игнатьева! #выпьемзалюбовь pic.twitter.com/X2tv6Bz6qC— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 17 января 2018 г.