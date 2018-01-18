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    Полузащитники «Локомотива» спели «Выпьем за любовь» ко дню рождения Игоря Николаева

    Твиттер-аккаунт «Локомотива» опубликовал видео в честь 58 дня рождения певца Игоря Николаева

    Братья Миранчуки, Дмитрий Тарасов и Владислав Игнатьев исполнили композицию «Выпьем за любовь». Пресс-атташе «железнодорожников» Андрей Бодров сыграл на фортепиано.

    Лидер РФПЛ находится на тренировочном сборе в Марбелье.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    18.01.2018 14:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +150

      Ganesse 18 января 2018, 20:41

      Спели они сегодня лучше,чем сыграли товарняк!

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