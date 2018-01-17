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    Вальверде не интересна зарплата Роналду в «Реале»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не интересуется тем, сколько зарабатывает в «Реале» форвард Криштиану Роналду. По его словам, каждый должен заниматься своим делом.

    «Зарплата Роналду? Странный вопрос вы мне задаете. Пусть каждый делает то, что хочет», – заявил Вальверде.

    Напомним, что Роналду недоволен тем, что зарабатывает меньше, чем нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «ПСЖ» Неймар. В этой связи он готов сменить клубную прописку.

    Источник: Marca

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    17.01.2018 07:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 18 января 2018, 10:47

      Для главного тренера команды важно,чтобы каждый футболист по максимуму приносил команде пользу,а "выскочки" даже пусть и талантливые не должны выпячиваться и что-то для себя особого требовать-ведь ни один же Рональду на поле всех обыгрывает и голы забивают-девяносто процентов его голов-это прежде всего усилия остальных игроков команды!

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh 17 января 2018, 09:45

      Ну реально - что за тупые вопросы?
      Еще про ЗП Дзюбы спросите..

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      Рейтинг: +281

      trudovik > Sterh 17 января 2018, 11:03

      Так это сам Дзюба и спрашивал =)))

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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 17 января 2018, 07:05

      супер

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