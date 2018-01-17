Вальверде не интересна зарплата Роналду в «Реале»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не интересуется тем, сколько зарабатывает в «Реале» форвард Криштиану Роналду. По его словам, каждый должен заниматься своим делом.

«Зарплата Роналду? Странный вопрос вы мне задаете. Пусть каждый делает то, что хочет», – заявил Вальверде.

Напомним, что Роналду недоволен тем, что зарабатывает меньше, чем нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «ПСЖ» Неймар. В этой связи он готов сменить клубную прописку.