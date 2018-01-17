Вальверде не интересна зарплата Роналду в «Реале»

Для главного тренера команды важно,чтобы каждый футболист по максимуму приносил команде пользу,а "выскочки" даже пусть и талантливые не должны выпячиваться и что-то для себя особого требовать-ведь ни один же Рональду на поле всех обыгрывает и голы забивают-девяносто процентов его голов-это прежде всего усилия остальных игроков команды!
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не интересуется тем, сколько зарабатывает в «Реале» форвард Криштиану Роналду. По его словам, каждый должен заниматься своим делом.
«Зарплата Роналду? Странный вопрос вы мне задаете. Пусть каждый делает то, что хочет», – заявил Вальверде.
Напомним, что Роналду недоволен тем, что зарабатывает меньше, чем нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «ПСЖ» Неймар. В этой связи он готов сменить клубную прописку.