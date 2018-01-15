«Этуаль дю Сахель» ждет официального предложения от «Локомотива» по Бен Амору

По информации Mosaique FM, «Этуаль дю Сахель» ожидает официального предложения от «Локомотива» по трансферу полузащитника Мохамеда Бен Амора. Сообщается, что тунисский клуб готов отпустить 25-летнего игрока.

Как ранее сообщалось, стороны уже вступили в переговоры. «Этуаль дю Сахель» хочет получить за хавбека 2,5 миллиона евро, в то время как красно-зеленые готовы заплатить 2,2 миллиона.

В текущем сезоне Бен Амор принял участие в девяти матчах за клуб во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. За сборную Туниса он провел 25 встреч, забив два гола.