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    «Этуаль дю Сахель» ждет официального предложения от «Локомотива» по Бен Амору

    По информации Mosaique FM, «Этуаль дю Сахель» ожидает официального предложения от «Локомотива» по трансферу полузащитника Мохамеда Бен Амора. Сообщается, что тунисский клуб готов отпустить 25-летнего игрока.

    Как ранее сообщалось, стороны уже вступили в переговоры. «Этуаль дю Сахель» хочет получить за хавбека 2,5 миллиона евро, в то время как красно-зеленые готовы заплатить 2,2 миллиона.

    В текущем сезоне Бен Амор принял участие в девяти матчах за клуб во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. За сборную Туниса он провел 25 встреч, забив два гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.01.2018 14:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +336

      DeviDjons 15 января 2018, 15:12

      На какой позиции он играет?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > DeviDjons 15 января 2018, 15:29

      Судя по статистике, опорник. Иначе это полный капец! На мой взгляд, если уж клуб не хочет продлевать Тарасова, то лучше тогда дать шанс Баринову и наигрывать его.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 января 2018, 14:56

      Вот бы был типа Салаха

      0
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