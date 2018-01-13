«Реал»: «Клуб не пытался приобрести Месси»

«Реал» прокомментировал информацию, что клуб пытался приобрести форварда «Барселоны» Лионеля Месси. По неофициальным данным, мадридцы в 2013 году были готовы заплатить за аргентинца 250 миллионов евро.

«Эта информация полностью выдумана и абсолютно не соответствует действительности», – сказали представители «Реала».

Нынешний контракт Месси рассчитан до 2021 года. Сумма отступных за нападающего составляет 700 миллионов евро.