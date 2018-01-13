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    «Реал»: «Клуб не пытался приобрести Месси»

    «Реал» прокомментировал информацию, что клуб пытался приобрести форварда «Барселоны» Лионеля Месси. По неофициальным данным, мадридцы в 2013 году были готовы заплатить за аргентинца 250 миллионов евро.

    «Эта информация полностью выдумана и абсолютно не соответствует действительности», – сказали представители «Реала».

    Нынешний контракт Месси рассчитан до 2021 года. Сумма отступных за нападающего составляет 700 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    13.01.2018 09:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 13 января 2018, 10:48

      Если 100млн россиян скинуться по 7 баксов, то можем купить Месси в сборную России. Как раз успеем к ЧМ. Счет в банке указан в ссылке ;)

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Loxxam 13 января 2018, 10:51

      Ну вот смотри,игроки с приставкой ТОП в сборной Аргентины не могут нормально сыграть с Мессии и их критикуют,что не помогают Мессии пассами и игрой.А что будет,если его к нам в сборную,он застрелиться

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Татарин за ЦСКА 13 января 2018, 12:04

      Скорее он,готов будет заплатить в два раза больше,лишь бы не звали в сборную России.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Loxxam 13 января 2018, 20:26

      распилят бабки мутко путин и компания ! на остаток купят молдавского форварда )))))

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Loxxam 14 января 2018, 04:42

      Ерунду говоришь.

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      Рейтинг: +243

      Loxxam 13 января 2018, 10:45

      Зато Месси пытался приобрести Реал. Но купил в итоге завод с чипсами. Источник бамбардир.ру

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