Хавбек «Строгино» Янов близок к переходу в ЦСКА

Странная истерика в комментах - ну, взяли игрока в молодежку, что тут такого-то?
Получится - может, КОГДА-НИБУДЬ попадет в основу. А может и нет, молодежка же...
"– Действительно, я перешел в ЦСКА, – сказал Янов. – Пока буду выступать в молодежной команде, для попадания в основной состав мне еще предстоит очень много работы."
Полузащитник «Строгино» Данила Янов близок к продолжению карьеры в РФПЛ. Как сообщается. 17-летнего футболиста намерен подписать ЦСКА. Хавбек уже прошел медосмотр для армейцев. Условия сделки не сообщаются.
Янов в текущем сезоне не выходил на поле в матчах первенства ПФЛ.