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    Хавбек «Строгино» Янов близок к переходу в ЦСКА

    Полузащитник «Строгино» Данила Янов близок к продолжению карьеры в РФПЛ. Как сообщается. 17-летнего футболиста намерен подписать ЦСКА. Хавбек уже прошел медосмотр для армейцев. Условия сделки не сообщаются.

    Янов в текущем сезоне не выходил на поле в матчах первенства ПФЛ.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.01.2018 15:14
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1481

      GM 11 января 2018, 15:08

      Странная истерика в комментах - ну, взяли игрока в молодежку, что тут такого-то?
      Получится - может, КОГДА-НИБУДЬ попадет в основу. А может и нет, молодежка же...

      "– Действительно, я перешел в ЦСКА, – сказал Янов. – Пока буду выступать в молодежной команде, для попадания в основной состав мне еще предстоит очень много работы."

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 11 января 2018, 09:53

      Гинер! Нет бабок-продай клуб. Не издевайся над болельщиками....

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      Рейтинг: +1481

      GM > Чикомас 11 января 2018, 15:03

      А это тут при чем? Его в молодежку берут...

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас > GM 11 января 2018, 17:24

      а нам нужны в основу!

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM > Чикомас 12 января 2018, 15:48

      И что? В молодежку поэтому брать никого нельзя?

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 11 января 2018, 00:19

      во!!! зато на халяву, будущий "неймар" не меньше...

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 10 января 2018, 20:02

      У ЦСКА разве своей молодежи нет? Зачем там этот сопляк нужен?

      0
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 10 января 2018, 18:21

      Вот это бомба,дожили!

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 января 2018, 18:02

      а в РФПЛ будет играть? если его ноги не ступали на поле вообще странный критерий выбора

      1
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 10 января 2018, 18:02

      Напоминает трансфер Алиева, для молодежки сойдет, а дальше затеряется, как и многие до него

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 10 января 2018, 16:52

      Что это за новость???Может и мне в ЦСКА поиграть...я тоже ни разу не выходил на поле в пфл

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 10 января 2018, 16:24

      Полузащитник «Строгино» Данила Янов подтвердил, что он перебрался в ЦСКА...

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > pegas1276 10 января 2018, 18:00

      приехал на велосипеде

      1
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