Хавбек «Строгино» Янов близок к переходу в ЦСКА

Полузащитник «Строгино» Данила Янов близок к продолжению карьеры в РФПЛ. Как сообщается. 17-летнего футболиста намерен подписать ЦСКА. Хавбек уже прошел медосмотр для армейцев. Условия сделки не сообщаются.

Янов в текущем сезоне не выходил на поле в матчах первенства ПФЛ.