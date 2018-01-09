Малафеев: «В перспективе «Зенит» станет еще эффективнее и прибыльнее»

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о целях, которые ставятся перед клубом на ближайшее время. К ним относится и привлечение молодых футболистов, в первую очередь – уроженцев Санкт-Петербурга.

– Вы не так много времени провели вне сине-бело-голубых. Что изменилось в «Зените» за те полтора года, когда вы занимались только своим делом?

– Клуб успешно развивается. Это можно заметить и по результатам. Ведется большая работа по развитию детского спорта, своей академии, воспитанию российских игроков. Это логично и правильно – в перспективе «Зенит» станет еще эффективнее и прибыльнее. Да, не все воспитанники академии смогут пробиться в основу, но есть концепция роста футболистов, в соответствии с которой они могут проявить себя и в других командах – либо на правах аренды, либо после трансферов. Это тоже часть бизнес-процесса, который должен приносить пользу, результаты и прибыль «Зениту». Важно, чтобы игроки могли полноценно себя реализовывать. У меня достаточно знаний, чтобы поставить себя на место и самого футболиста, и руководства клуба.

– На протяжении большей части вашей карьеры в «Зените» на первых ролях были свои воспитанники. В числе ваших целей стоит возвращение петербуржцев в основу?

– Задач много, среди них есть и такая. Хотим активнее привлекать россиян, особенно если они из Петербурга. Но мгновенно это осуществить невозможно. Процесс воспитания, поиска и передачи опыта достаточно длительный. Конечно, мне хотелось бы, чтобы как можно быстрее мы увидели в основе несколько воспитанников академии, молодежки, «Зенита-2». Чтобы это были исполнители такого же масштаба, как Кержаков, Аршавин, Быстров, Денисов.