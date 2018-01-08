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    12 января в Саудовской Аравии женщины впервые смогут посетить футбольный матч

    12 января в Саудовской Аравии вступает в силу закон, позволяющий женщинам посещать спортивные мероприятия – в частности, футбольный матч. Для представительниц слабого пола будут отведены на стадионах страны отдельные сектора, сообщает Arabian Business.

    Соответствующий нормативно-правовой акт был подписан саудовским правительством в октябре прошлого года.

    Напомним, что со сборной этой страны сборной России предстоит сыграть на чемпионате мира-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.01.2018 21:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 9 января 2018, 00:01

      Какие же они всё таки недоразвитые...Водить машину тоже разрешили только в прошлом году..И в Иране женщинам тоже недавно разрешили учиться в университетах...И это в 21 веке!

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