12 января в Саудовской Аравии женщины впервые смогут посетить футбольный матч

12 января в Саудовской Аравии вступает в силу закон, позволяющий женщинам посещать спортивные мероприятия – в частности, футбольный матч. Для представительниц слабого пола будут отведены на стадионах страны отдельные сектора, сообщает Arabian Business.

Соответствующий нормативно-правовой акт был подписан саудовским правительством в октябре прошлого года.

Напомним, что со сборной этой страны сборной России предстоит сыграть на чемпионате мира-2018.