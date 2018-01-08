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    Мата заявил, что «Манчестер Юнайтед» может обыграть любого соперника

    Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поразмышлял о силе своей команды. Испанец полагает, что «красные дьяволы» могут победить любого соперника.

    «Мы начали календарный год с двух побед и теперь чувствуем оптимизм. Приятно пройти дальше и в Кубке Англии, есть в этом турнире что-то особенное. Мне кажется, у нас очень амбициозный клуб и мы можем победить любого соперника», – сказал хавбек.

    В АПЛ «Юнайтед» идет вторым.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    08.01.2018 19:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +42

      firewing 9 января 2018, 10:16

      Надо обыгрывать не аутсайдеров в КА, а для начала прямых конкурентов в АПЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 9 января 2018, 00:00

      По ходу ему Маур текст писал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 8 января 2018, 20:07

      Так и я могу, ты мурку сыграй...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 8 января 2018, 19:39

      А что сити не обыграли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      red-killer 8 января 2018, 19:23

      Мата ты крут.

      0
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