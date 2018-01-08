Мата заявил, что «Манчестер Юнайтед» может обыграть любого соперника

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поразмышлял о силе своей команды. Испанец полагает, что «красные дьяволы» могут победить любого соперника.

«Мы начали календарный год с двух побед и теперь чувствуем оптимизм. Приятно пройти дальше и в Кубке Англии, есть в этом турнире что-то особенное. Мне кажется, у нас очень амбициозный клуб и мы можем победить любого соперника», – сказал хавбек.

В АПЛ «Юнайтед» идет вторым.