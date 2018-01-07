Тренера молодежной команды «Ньюкасла» обвинили в травле игроков

Главного тренера молодежной команды английского «Ньюкасла» Питера Бирдсли обвиняют в травле своих футболистов. Первым с заявлением о несправедливом отношении к себе выступил 22-летний игрок Ясин Бен Эль-Мханни.

Арабского спортсмена впоследствии поддержали и партнеры, выступившие с похожими записями в социальных сетях.

Теперь «Ньюкасл» проведет расследование, чтобы разобраться, действительно ли Бирдсли неуважительно относится к подопечным.