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    Тренера молодежной команды «Ньюкасла» обвинили в травле игроков

    Главного тренера молодежной команды английского «Ньюкасла» Питера Бирдсли обвиняют в травле своих футболистов. Первым с заявлением о несправедливом отношении к себе выступил 22-летний игрок Ясин Бен Эль-Мханни.

    Арабского спортсмена впоследствии поддержали и партнеры, выступившие с похожими записями в социальных сетях.

    Теперь «Ньюкасл» проведет расследование, чтобы разобраться, действительно ли Бирдсли неуважительно относится к подопечным.

    Источник: Daily Mail

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    07.01.2018 15:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 7 января 2018, 16:21

      Травля тренеров через сети - известная забава. Этот **** Эль Махони ссыканул сказать открыто, значит сам чего-то нах......вертил скорее всего. Вспомните как у нас похожее было с Луческу, потом усы показывали, вместо того, чтобы работать перед ЧМ, а теперь в состав не попадают и клуб не знает что делать с этими мудаками. Фамилии называть???

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