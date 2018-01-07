Тренера молодежной команды «Ньюкасла» обвинили в травле игроков

Травля тренеров через сети - известная забава. Этот **** Эль Махони ссыканул сказать открыто, значит сам чего-то нах......вертил скорее всего. Вспомните как у нас похожее было с Луческу, потом усы показывали, вместо того, чтобы работать перед ЧМ, а теперь в состав не попадают и клуб не знает что делать с этими мудаками. Фамилии называть???
Главного тренера молодежной команды английского «Ньюкасла» Питера Бирдсли обвиняют в травле своих футболистов. Первым с заявлением о несправедливом отношении к себе выступил 22-летний игрок Ясин Бен Эль-Мханни.
Арабского спортсмена впоследствии поддержали и партнеры, выступившие с похожими записями в социальных сетях.
Теперь «Ньюкасл» проведет расследование, чтобы разобраться, действительно ли Бирдсли неуважительно относится к подопечным.