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    «Манчестер Сити» рассчитывает приобрести Санчеса за 35 миллионов

    «Манчестер Сити» намерен приобрести у «Арсенала» Алексиса Санчеса. Как утверждается, манкунианцы готовы заплатить за чилийца в зимнее трансферное окно 35 миллионов фунтов стерлингов. Футболист уже летом может получить статус свободного агента. «Канониры» безуспешно пытаются договориться с игроком по пролонгации соглашения.

    В текущем сезоне Санчес провел в чемпионате Англии 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

    Источник: Daily Mail

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    06.01.2018 06:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 16:27

      При всех недостатках характера, Санчес харизматичен, ярко выраженный лидер. Физически мощный игрок. Он однозначно усилит МС.

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