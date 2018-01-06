«Манчестер Сити» рассчитывает приобрести Санчеса за 35 миллионов

«Манчестер Сити» намерен приобрести у «Арсенала» Алексиса Санчеса. Как утверждается, манкунианцы готовы заплатить за чилийца в зимнее трансферное окно 35 миллионов фунтов стерлингов. Футболист уже летом может получить статус свободного агента. «Канониры» безуспешно пытаются договориться с игроком по пролонгации соглашения.

В текущем сезоне Санчес провел в чемпионате Англии 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.