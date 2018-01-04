Киммих, Горецка и Пулишич – в числе наиболее подорожавших игроков Бундеслиги в 2017 году

Хочется поздравить РБ Лейпциг ! Хорошие там аналитики !
Статистический ресурс Transfermarkt опубликовал состав сборной Бундеслиги среди игроков, трансферная стоимость которых рекордно выросла в 2017 году.
Главный прогресс – у нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера. Стоимость 21-летнего немца выросла с 8 миллионов евро до 60.
Общая стоимость футболистов на данный момент составляет 374,5 миллионов.
Insbesondere die Marktwerte von #RBLeipzig gingen 2017 durch die Decke. Aber auch Spieler von #FCBayern, #BVB, #S04 & Co. erhielten kräftige Aufwertungen: https://t.co/asK1cZEOTd #Transfermarkt #Bundesliga pic.twitter.com/AawGrbE8wU— Transfermarkt (@Transfermarkt) 4 января 2018 г.