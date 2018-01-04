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    Киммих, Горецка и Пулишич – в числе наиболее подорожавших игроков Бундеслиги в 2017 году

    Статистический ресурс Transfermarkt опубликовал состав сборной Бундеслиги среди игроков, трансферная стоимость которых рекордно выросла в 2017 году.

    Главный прогресс – у нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера. Стоимость 21-летнего немца выросла с 8 миллионов евро до 60.

    Общая стоимость футболистов на данный момент составляет 374,5 миллионов.

    Источник: Transfermarkt

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    04.01.2018 14:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 4 января 2018, 15:31

      Хочется поздравить РБ Лейпциг ! Хорошие там аналитики !

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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 4 января 2018, 15:08

      У этих парней прогресс очевиден, в их меню пирожки отсутствуют

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