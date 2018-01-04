Киммих, Горецка и Пулишич – в числе наиболее подорожавших игроков Бундеслиги в 2017 году

Статистический ресурс Transfermarkt опубликовал состав сборной Бундеслиги среди игроков, трансферная стоимость которых рекордно выросла в 2017 году.

Главный прогресс – у нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера. Стоимость 21-летнего немца выросла с 8 миллионов евро до 60.

Общая стоимость футболистов на данный момент составляет 374,5 миллионов.