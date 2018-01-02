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    Месси: «Вряд ли я когда-нибудь займусь тренерской работой»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает, что ему все еще стоит совершенствоваться, поделился эмоциями от отцовства, а также заявил, что вряд ли когда-нибудь станет тренером.

    «Мне есть над чем работать, я все еще не достиг своего максимального уровня. К примеру, мне нужно улучшить исполнение пенальти.

    Отцовство – невероятное чувство, которое изменило меня во всех смыслах. Теперь на некоторые вещи я смотрю совершенно по-иному. Роль отца – лучшее, что случалось со мной в жизни. Такое невозможно передать словами.

    Думаю ли я о тренерской карьере? Вряд ли я буду тренировать. Хотя, кто знает... Может быть, однажды я передумаю», – цитирует Месси Blic.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.01.2018 23:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2390

      baden69 3 января 2018, 12:59

      Ему не стоит начинать тренерскую карьеру. Далеко не все великие игроки смогли впоследствии стать великими тренерами, а быть просто неплохим тренером не для него.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 3 января 2018, 10:50

      Нет, тренерская работа с его жизненной успешностью никак не сочетается. Он уже перемотивирован и желать ему уже нечего. Лидеры они как правило эгоисты, а тренер все таки должен отдавать свое эго на плаху успехов коллектива.

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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА > RedWhiteFans2 3 января 2018, 12:54

      О легенде Зидане что скажешь?Гвардиола тоже будучи игроком брал ЛЧ.

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 3 января 2018, 02:30

      Скорее всего он может стать футбольным функционером -ФИФА, УЕФА, или иная общественная деятельность.

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 3 января 2018, 02:18

      А зачем ему это , денег до конца жизни хватит , а портить нервную систему не стоит .......

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 > VikNMar 3 января 2018, 10:48

      Не уточнил до конца чьей жизни????

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar > RedWhiteFans2 4 января 2018, 13:10

      И твоей тоже ........

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 2 января 2018, 23:22

      Да и вряд ли Месси вообще займется когда-либо какой-либо работой, на жизнь уже заработал, к чему размениваться на мелочи...

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 января 2018, 23:14

      Откровенное признание, и тому есть серьёзные причины.

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