Месси: «Вряд ли я когда-нибудь займусь тренерской работой»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает, что ему все еще стоит совершенствоваться, поделился эмоциями от отцовства, а также заявил, что вряд ли когда-нибудь станет тренером.

«Мне есть над чем работать, я все еще не достиг своего максимального уровня. К примеру, мне нужно улучшить исполнение пенальти.

Отцовство – невероятное чувство, которое изменило меня во всех смыслах. Теперь на некоторые вещи я смотрю совершенно по-иному. Роль отца – лучшее, что случалось со мной в жизни. Такое невозможно передать словами.

Думаю ли я о тренерской карьере? Вряд ли я буду тренировать. Хотя, кто знает... Может быть, однажды я передумаю», – цитирует Месси Blic.