21-летний игрок «Спортинга» поcле новогодней вечеринки покончил собой

"Игрок Спортинга" как достали уже желтопрессники своими заголовками. Где бы я ещё про индийский футбол услышал.
Это типа "Арсенал заключил контракт с тремя россиянами" (тульский), "Роналду покинул Реал" (уехал отдохнуть на канары), "Бейл заключил контракт с Сахалином" (Иван Петрович Бэйл) и тому подобная хрень.
Футболист индийского клуба «Спортинг де Гоа» Аваристо Фернандес совершил суицид после новогодней ночи.
Игрок побывал на вечеринке вместе с друзьями и посетил церковь. Затем у себя дома Фернандес совершил самоубийство.
Сейчас по поводу инцидента полиция Индии ведет расследования, причины поступка футболиста пока не сообщаются.