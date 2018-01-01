21-летний игрок «Спортинга» поcле новогодней вечеринки покончил собой

Футболист индийского клуба «Спортинг де Гоа» Аваристо Фернандес совершил суицид после новогодней ночи.

Игрок побывал на вечеринке вместе с друзьями и посетил церковь. Затем у себя дома Фернандес совершил самоубийство.

Сейчас по поводу инцидента полиция Индии ведет расследования, причины поступка футболиста пока не сообщаются.