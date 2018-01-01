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    21-летний игрок «Спортинга» поcле новогодней вечеринки покончил собой

    Футболист индийского клуба «Спортинг де Гоа» Аваристо Фернандес совершил суицид после новогодней ночи.

    Игрок побывал на вечеринке вместе с друзьями и посетил церковь. Затем у себя дома Фернандес совершил самоубийство.

    Сейчас по поводу инцидента полиция Индии ведет расследования, причины поступка футболиста пока не сообщаются.

    Источник: Goal.com

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    01.01.2018 20:09
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 2 января 2018, 09:08

      "Игрок Спортинга" как достали уже желтопрессники своими заголовками. Где бы я ещё про индийский футбол услышал.
      Это типа "Арсенал заключил контракт с тремя россиянами" (тульский), "Роналду покинул Реал" (уехал отдохнуть на канары), "Бейл заключил контракт с Сахалином" (Иван Петрович Бэйл) и тому подобная хрень.

      3
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      ...
      Рейтинг: +6939

      mamba9090909 > xapaycm 2 января 2018, 09:58

      Это обычный приём. Иначе их никто читать не будет.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 2 января 2018, 06:21

      суицид совершил после посещения церкви..... наверное сатанинской...

      0
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      Рейтинг: +443

      EVM 2 января 2018, 02:45

      Не думаю, что этично комментировать подобные темы.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 января 2018, 02:00

      Печально и очень плохо, если в этом есть какая-то вина футбола, что вряд ли.

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 2 января 2018, 01:18

      Жаль парня. Но это не та новость, в которой есть что обсуждать

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 2 января 2018, 01:05

      совсем молодой ..жить и жить :((

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 2 января 2018, 00:22

      Гоа- рассадник всякой наркошвали в Азии, как и Ибица в Европе.

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 2 января 2018, 00:01

      укурился до одури.. Гоа ведь..

      0
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      Рейтинг: +371

      multi1984 1 января 2018, 20:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Видимо корову ел

      -4
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      Рейтинг: -1

      Nico Tagliani 1 января 2018, 20:33

      сумасшедший

      -3
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