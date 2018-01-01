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    Игрок «Лацио» Стракоша: «Из-за видеоповторов футбол теряет эмоции»

    Вратарь итальянского «Лацио» Томас Стракоша раскритиковал систему видеоповторов. Футболист считает, что из-за них в игре пропадают эмоции.

    «VAR убивает эмоции в футболе. Ты вроде как забил, но не можешь понять, засчитают тебе этот гол или нет. Ведь споры о том, прав судья или нет, – это тоже позитивная часть игры. Из-за повторов мы это теряем», – сказал Стракоша.

    Ранее VAR раскритиковал главный тренер «лациали».

    Источник: Football Italia

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    01.01.2018 18:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 2 января 2018, 10:52

      Если будет забивать трудовые голы (без всяких рук,несправедливых пенальти,офсайдов) с эмоциями будет полный порядок-системв то неподкупная в одну сторону свистеть никому не позволяет-значит и ставки на тотализаторе более непредсказуемые!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 января 2018, 00:46

      А если бы после просмотра видео повтора поставили пеналь, то запел бы по другому!

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