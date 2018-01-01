Игрок «Лацио» Стракоша: «Из-за видеоповторов футбол теряет эмоции»

Вратарь итальянского «Лацио» Томас Стракоша раскритиковал систему видеоповторов. Футболист считает, что из-за них в игре пропадают эмоции.

«VAR убивает эмоции в футболе. Ты вроде как забил, но не можешь понять, засчитают тебе этот гол или нет. Ведь споры о том, прав судья или нет, – это тоже позитивная часть игры. Из-за повторов мы это теряем», – сказал Стракоша.

Ранее VAR раскритиковал главный тренер «лациали».