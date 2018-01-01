Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каранка: «Моуринью хотел контролировать все: от газона до обуви футболистов»

    Бывший помощник Жозе Моуринью в «Реале» Айтор Каранка считает португальца перфекционистом.

    «Моуринью – перфекционист. В «Реале» он хотел контролировать все: начиная от состояния газона до обуви, в которой ходили футболисты перед матчем.

    Он всегда требует максимума от себя, от тренера вратарей, от специалистов по фитнесу, от игроков. Он хочет, чтобы все вокруг были сосредоточены на работе.

    95% дня он веселый, остальные пять – он предстает в своем образе перед журналистами. Моя жена удивилась, когда встретила его в жизни. Он веселый, открытый и общительный человек. Он передал мне свою уверенность», – рассказал Каранка.

    Напомним, что Моуринью и Каранка работали в составе «Реала» в 2010 году.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.01.2018 13:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11