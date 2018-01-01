Каранка: «Моуринью хотел контролировать все: от газона до обуви футболистов»

Бывший помощник Жозе Моуринью в «Реале» Айтор Каранка считает португальца перфекционистом.

«Моуринью – перфекционист. В «Реале» он хотел контролировать все: начиная от состояния газона до обуви, в которой ходили футболисты перед матчем.

Он всегда требует максимума от себя, от тренера вратарей, от специалистов по фитнесу, от игроков. Он хочет, чтобы все вокруг были сосредоточены на работе.

95% дня он веселый, остальные пять – он предстает в своем образе перед журналистами. Моя жена удивилась, когда встретила его в жизни. Он веселый, открытый и общительный человек. Он передал мне свою уверенность», – рассказал Каранка.

Напомним, что Моуринью и Каранка работали в составе «Реала» в 2010 году.