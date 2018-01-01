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    Кокорин поздравил с Новым годом в образе собаки

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поздравил своих болельщиков с Новым годом. Сделал это футболист в образе собаки – символа 2018 года.

    Источник: Instagram

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    01.01.2018 12:10
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +90

      Спартак-воин 3 января 2018, 00:43

      Не...Сашок-Петушок...А вообще так фоткаются безмозглые тёлки инстаграмщицы...Кокорин позорище.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 2 января 2018, 22:21

      Ему образ прошлого года больше подходит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 1 января 2018, 21:02

      Хороший пёсик.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 1 января 2018, 20:19

      ...вспомнился утренник в детском саду–очень похоже...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 1 января 2018, 19:43

      Нормальный пацан!!! Зауважал его после свадьбы с пистолетом

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 января 2018, 18:05

      какой у нас милый щенок и чем то расстроен

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Полная Канистра 1 января 2018, 20:14

      не забил с метра ахмату)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 января 2018, 16:00

      Дворняжка показала истинное ли-........морду.

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      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 1 января 2018, 15:49

      Супер новость

      1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 1 января 2018, 14:46

      на Радимова стал похож

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 1 января 2018, 13:53

      В образе побитой собаки..)

      0
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