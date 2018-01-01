Кокорин поздравил с Новым годом в образе собаки

Не...Сашок-Петушок...А вообще так фоткаются безмозглые тёлки инстаграмщицы...Кокорин позорище.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поздравил своих болельщиков с Новым годом. Сделал это футболист в образе собаки – символа 2018 года.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поздравил своих болельщиков с Новым годом. Сделал это футболист в образе собаки – символа 2018 года.
Не...Сашок-Петушок...А вообще так фоткаются безмозглые тёлки инстаграмщицы...Кокорин позорище.
Ему образ прошлого года больше подходит.
Нормальный пацан!!! Зауважал его после свадьбы с пистолетом
какой у нас милый щенок и чем то расстроен
не забил с метра ахмату)
Дворняжка показала истинное ли-........морду.
В образе побитой собаки..)