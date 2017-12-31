Защитник «Челси» входит в сферу интересов «Барселоны»

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен входит в сферу интересов «Барселоны». Каталонский клуб ведет работу по усилению обороны и готов предложить 21-летнему датчанину более выгодные условия, чем у него есть в лондонской команде.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 18 миллионов евро. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне Кристенсен провел за «Челси» в АПЛ 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями.