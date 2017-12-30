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Роналду: «Когда закончу с футболом, хочу снимать фильмы»

30 декабря 2017, 14:47
8

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, чем бы хотел заняться по завершении карьеры. По словам португальца, он хотел бы попробовать снимать кино.

«Пока я сосредоточен на футбольном поле. Я знаю, что однажды мне придется оставить его, но до тех пор я хочу наслаждаться моментом, который так хорош. Очень хорош.

Знаю, что когда я уйду на пенсию, у меня будет хорошая жизнь. Не из-за того, что у меня будет много денег, а потому что смогу попробовать себя в новых вещах.

Например, я хочу попробовать снимать фильмы. Я также владею компаниями, гостиницами, фитнес-залами, линией одежды «Найк».

Я хочу узнать, как стать бизнесменом. Я начал планировать свое будущее уже давно, в возрасте 27-28 лет.

За моей спиной стоит очень хорошая команда. Множество людей трудится в моих компаниях, и они помогли мне создать интересные проекты. Когда я играю в футбол, все зависит лишь от меня, но все остальное зависит и от этих людей, которые работают на меня.

Ключ к моему успеху? Мотивация. Если вы мотивированы, все дается легче. В футболе нужно много работать. Твоя амбиция, твоя страсть... ты должен собрать много вещей.

Я все еще испытываю страсть к футболу, люблю побеждать, и чувствую, что могу добиться большего с каждым годом. Люди говорят о моем возрасте, но иногда я не согласен с ними. Многие молодые игроки страдают от травм, потому что они не заботятся о своем теле. Мне 32 года, почти 33. Я больше не ребенок и знаю это, но я чувствую себя сильным и мотивированным. На мой взгляд, я продолжаю ощущать свою силу и это имеет для меня значение», – сказал Роналду.

Источник: Football Espana
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (8)
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la verdad
1514635356
Думаю фильмы будут исключительно о себе :)
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Аскорбин
1514639207
Home video о своих играх с культуристами
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Jenea83
1514639426
Удачи
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84aivengo
1514644110
быстрей бы ты исчез...,баба
Ответить
Snerg
1514644325
ага, если только порно, остальное не светит))
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Alex ostrov
1514645201
Горбатая гора 2?????
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Михаил_Боярский
1514739931
С марроканскими спортссменами?)
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