Орлов: «В «Зените» сейчас перебор отрицательной массы»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал об атмосфере в «Зените», отметив, что в команде ощущается перебор отрицательных эмоций.

На данный момент петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

«Разброд и шатание, личностные отношения – это то, что есть всегда в командах. Но в «Зените» сейчас перебор отрицательной массы. На кого опираться, на аргентинцев? Манчини говорит, что Паредес – лучший игрок этого отрезка, а все ли с этим согласны?» – сказал Орлов.