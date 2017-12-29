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Орлов: «В «Зените» сейчас перебор отрицательной массы»

29 декабря 2017, 21:12
14

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал об атмосфере в «Зените», отметив, что в команде ощущается перебор отрицательных эмоций.

На данный момент петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

«Разброд и шатание, личностные отношения – это то, что есть всегда в командах. Но в «Зените» сейчас перебор отрицательной массы. На кого опираться, на аргентинцев? Манчини говорит, что Паредес – лучший игрок этого отрезка, а все ли с этим согласны?» – сказал Орлов.

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (14)
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lekseij2007
1514572328
Орлова не хватает для полного комплекта в зените.....к примеру, специалист по советам
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Сильвербой
1514572908
И опять начинаете ТО с покупки "массы"! Может быть дело в самой массе в которую приходит масса!!!???
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zenitovec2007
1514573582
Паредес и Иванович однозначно сейчас лучшие в зените
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Полная Канистра
1514573791
правильно генка винегрет готов к новогоднему столу всего всякого в салате
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Путник 13
1514574246
В команде нет людей которые были бы паровозами ..которые были бы лидерами ..тут Орлов прав..и Манчини не способствует этому ..видимо боится потерять авторитет в команде ..но если Зенит вылетит из Лиги Чемпионов то ему придётся всю ответственность брать на себя и уходить ..
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DOCTOR PENALTY
1514574540
Слов нет...до полной говномассы не хватает только кого?
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deinego77@yandex.ru
1514576809
Орлов - вот большая отрицательная масса нашего футбола!!!!
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Вомбат
1514622027
Орлов, может, и сам - отрицательная масса, но насчет Манчини он, по-моему, прав.
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Svoysvoemubrat
1514626479
Когда покупали три состава, думали, что запасные будут излучать положительные эмоции и очищать ауру? Когда в Питере поймут разницу между менеджером и руководителем, дела наладятся. А пока просто бизнес.
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Одинокий волк Маквейд
1514627274
Это еще цветочки, к концу сезона там открытые конфликты будут.
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