Боярский: «Кокорин в этом сезоне просто король, молодец!»

Артист театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский отметил результативность нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина, который при Роберто Манчини уже забил 18 голов.

– Одним из лучших футболистов года стал Александр Кокорин. Согласны?

– Да, он просто молодец! Он играл временами просто здорово. В этом сезоне Кокорин просто король, молодец. Такая его результативность очень приятна. Когда говорю так о Кокорине, я, конечно, не забываю о тех футболистах, которые раньше играли за «Зенит». Не могу забыть о Кержакове, Аршавине, Тимощуке. Все эти ребята уже сейчас в команде или скоро будут, они еще принесут пользу и психологическую, и опыт смогут передать.

– Нынешний сезон еще можно завершить триумфально, но возможен и провал. Какой результат «Зенита» принесет вам радость?

– Я сейчас думаю только о внутреннем первенстве. Мне очень приятно, что «Зенит» сейчас удачно в Европе выступает, крушит соперников, но все равно мне гораздо ближе наш родной российский чемпионат. Вне зависимости от того, как будут складываться дела в Европе, мне хочется, чтобы «Зенит» занял в чемпионате то место, которого он достоин. Вы знаете, какое это место.