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Боярский: «Кокорин в этом сезоне просто король, молодец!»

29 декабря 2017, 10:53
9

Артист театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский отметил результативность нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина, который при Роберто Манчини уже забил 18 голов.

– Одним из лучших футболистов года стал Александр Кокорин. Согласны?

– Да, он просто молодец! Он играл временами просто здорово. В этом сезоне Кокорин просто король, молодец. Такая его результативность очень приятна. Когда говорю так о Кокорине, я, конечно, не забываю о тех футболистах, которые раньше играли за «Зенит». Не могу забыть о Кержакове, Аршавине, Тимощуке. Все эти ребята уже сейчас в команде или скоро будут, они еще принесут пользу и психологическую, и опыт смогут передать.

– Нынешний сезон еще можно завершить триумфально, но возможен и провал. Какой результат «Зенита» принесет вам радость?

– Я сейчас думаю только о внутреннем первенстве. Мне очень приятно, что «Зенит» сейчас удачно в Европе выступает, крушит соперников, но все равно мне гораздо ближе наш родной российский чемпионат. Вне зависимости от того, как будут складываться дела в Европе, мне хочется, чтобы «Зенит» занял в чемпионате то место, которого он достоин. Вы знаете, какое это место.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Манчини Роберто
Комментарии (9)
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Alex3920486
1514536179
не знаем...
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insider_retro
1514536823
Временами - король... Временами - без свиты... Вот когда будет король со свитой, тогда будет и королевство в порядке!!..))
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lotsman
1514538933
Конец сезона покажет, кто король.
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polt
1514540341
Конец первой половины чемпа РФПЛ был не королевским, сказались командные проблемы Зенита.
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СШГЭС
1514544854
Разошелся мушкетер не на шутку, видимо Назаров поддел его своими песнями.
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DOCTOR PENALTY
1514548718
Король беспредела? Король гламура?
Ответить
Garrincha58
1514548753
понятно мушкетер стареет и мозги тоже
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Zenmaster
1514563343
Без громких слов -- Кокорин хорошо постарался !!!
Ответить
Полная Канистра
1514570634
кто знает какое это место ?
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