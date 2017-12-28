Новые улицы близ стадиона «Динамо» будут названы в честь Никулина, Численко и Якушина

Руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов рассказал о проектировании новых улиц вблизи реконструированного стадиона «Динамо». Так, они будут носить имена Юрия Никулина, Игоря Численко и Михаила Якушина.

«Новые улицы нашего кластера обрели достойные, легендарные имена. Всенародный любимец, артист Никулин всю жизнь болел за «Динамо», причем делал это с присущим только ему юмором, иронией, уважением к соперникам бело-голубых.

Якушин – старейшина отечественного тренерского цеха, один из символов «Динамо», неоднократно приводил его к победам и в качестве игрока, и в качестве тренера. Победоносный послевоенный вояж в Британию московского «Динамо» под его началом до сих пор остается одной из самых славных страниц в истории отечественного футбола.

Численко – кумир миллионов болельщиков, фантастический форвард, вошедший в символическую сборную на чемпионате мира в Англии в 1966 году, когда наши футболисты первый и пока единственный раз в истории стали обладателями медалей мирового первенства.

Мы рады, что в конкурсе приняли участие так много людей – болельщиков, ветеранов, горожан и гостей столицы», – сказал Перегудов.

Стадион будет запущен в 2018 году.