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  • «Крылья Советов» хотят сыграть против «Спартака» в Кубке России дома

«Крылья Советов» хотят сыграть против «Спартака» в Кубке России дома

27 декабря 2017, 16:50
6

Самарские «Крылья Советов» планируют провести матч 1/4 финала Кубка России против «Спартака» на домашнем стадионе. Об этом заявил генеральный директор самарцев Виталий Шашков.

Встреча запланирована на 28 февраля. Ранее сообщалось, что игра должна пройти в Самаре.

«Планируем играть дома, поле готовится, мы консультируемся. Сейчас поле подготовили к тому, чтобы оно спокойно ушло на зиму. Надеемся сыграть дома, а не на резервном стадионе. Гарантии может дать один бог, а мы надеемся подготовить поле», – сказал Шашков.

Источник: ТАСС
Россия. Кубок Спартак Крылья Советов
Комментарии (6)
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kvm
1514384587
поле ушло...
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Васьок86
1514437011
Новый стадион еще строить и строить, газон для него растет в парнике, рядом со стадионом, планируют только в апреле первый матч, но даже в эту дату не верится, так что не на новом стадионе 100%
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