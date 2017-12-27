«Крылья Советов» хотят сыграть против «Спартака» в Кубке России дома

Самарские «Крылья Советов» планируют провести матч 1/4 финала Кубка России против «Спартака» на домашнем стадионе. Об этом заявил генеральный директор самарцев Виталий Шашков.

Встреча запланирована на 28 февраля. Ранее сообщалось, что игра должна пройти в Самаре.

«Планируем играть дома, поле готовится, мы консультируемся. Сейчас поле подготовили к тому, чтобы оно спокойно ушло на зиму. Надеемся сыграть дома, а не на резервном стадионе. Гарантии может дать один бог, а мы надеемся подготовить поле», – сказал Шашков.