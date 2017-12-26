Федун: «Чемпионство уже зависит не от «Спартака», а от «Локомотива»

Владелец «Спартака» Леонид Федун не считает, что второе место по итогам сезона для его команды станет провалом. Задачи на сезон, которые поставлены советом директором клуба – это попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России.

– У «Локомотива» восемь очков отрыва. Борьба за титул завершена?

– Посмотрим. Никогда не говори «никогда».

– Второе место станет успехом?

– Задача на сезон поставлена советом директором и подтверждена на последнем заседании. Это минимум серебро, то есть попадание в Лигу чемпионов, и победа в Кубке России.

Следует ставить только те цели, которые зависят от тебя. Займем ли второе место – это в наших силах, как и выигрыш Кубка. А вот чемпионство – уже не от нас зависит, а от «Локомотива». Мы должны до конца сражаться за второе место. И «Спартак» еще не на нем.

– Для вас такое завершение осенней части РФПЛ – неожиданность, или понимали, что «Локо» представляет собой серьезную силу?

– Никто не ожидал такого от «Локомотива».

– Вам не кажется, что нынешний «Локо» – это копия «Спартака» прошлого сезона?

– Абсолютно разные команды!

– Имеем в виду другую составляющую – очки, добытые на последних минутах, фарт…

– У «Локомотива» не так много побед на флажке. Просто сильная игра и везение Фарфана. Он команду в одиночку тащит. У нас такого нет. Плюс у железнодорожников почти не было травм. В начале два игрока выбыли – Ари и Чорлука, а дальше все. А у «Спартака» перед одним из матчей 12 человек находились на больничном.