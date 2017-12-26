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  • Федун: «Чемпионство уже зависит не от «Спартака», а от «Локомотива»

Федун: «Чемпионство уже зависит не от «Спартака», а от «Локомотива»

26 декабря 2017, 07:15
16

Владелец «Спартака» Леонид Федун не считает, что второе место по итогам сезона для его команды станет провалом. Задачи на сезон, которые поставлены советом директором клуба – это попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России.

– У «Локомотива» восемь очков отрыва. Борьба за титул завершена?

– Посмотрим. Никогда не говори «никогда».

– Второе место станет успехом?

– Задача на сезон поставлена советом директором и подтверждена на последнем заседании. Это минимум серебро, то есть попадание в Лигу чемпионов, и победа в Кубке России.

Следует ставить только те цели, которые зависят от тебя. Займем ли второе место – это в наших силах, как и выигрыш Кубка. А вот чемпионство – уже не от нас зависит, а от «Локомотива». Мы должны до конца сражаться за второе место. И «Спартак» еще не на нем.

– Для вас такое завершение осенней части РФПЛ – неожиданность, или понимали, что «Локо» представляет собой серьезную силу?

– Никто не ожидал такого от «Локомотива».

– Вам не кажется, что нынешний «Локо» – это копия «Спартака» прошлого сезона?

– Абсолютно разные команды!

– Имеем в виду другую составляющую – очки, добытые на последних минутах, фарт…

– У «Локомотива» не так много побед на флажке. Просто сильная игра и везение Фарфана. Он команду в одиночку тащит. У нас такого нет. Плюс у железнодорожников почти не было травм. В начале два игрока выбыли – Ари и Чорлука, а дальше все. А у «Спартака» перед одним из матчей 12 человек находились на больничном.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Федун Леонид
Комментарии (16)
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Lev Aleks
1514265163
Редкость от Федуна услышать практически всю информацию по делу)
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Диктор
1514265221
Все по делу сказал.
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spar57
1514269190
Думаю, что Спартак не догонит Локо (слишком много очков команда потеряла летом и осенью, что считаю разгильдяйством), и займёт 2 место и выйдет напрямую в ЛЧ.
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борманбек
1514269494
молодец
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oyabun
1514269516
Отчасти в таком положении Спартака есть и вина Федуна. Обещанного им лично усиления в летний период дозаявок так и не произошло. Потому и некому было играть когда по 12 чел находилось на больничном. А будет жмотить еще и в зимний ТП, то и второго места можем запросто лишиться. И судя по полнейшему затишью в трансферной активности Спартака до сих пор, всё будет по тому же летнему сценарию.
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OfaZavr
1514278028
все верно говорит, по весне может случиться все что угодно поэтому посмотрим кто будет лучше.
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Великолепный
1514322006
От 7партака и в прошлом сезоне ничего не зависело! Юбилей Симоняна помог!))
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frizom
1514367852
Все верно, надо "танцевать" от себя. А игра локо это их дело. Уступят первое место сами будут виноваты.
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