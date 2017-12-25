«Краснодар» поздравил Жоаозиньо с днем рождения

Пресс-служба «Краснодара» поздравила полузащитника команды Жоаозиньо с днем рождения. Сегодня, 25 декабря, ему исполнилось 29 лет.

«Сегодня свой день рождения отмечает сторожил клуба, рекордсмен по количеству проведенных матчей за «Краснодар» Жоау Натаилтон Рамос дос Сантос или просто – Жоаозиньо! От всей души поздравляем Жоаозиньо и желаем новых рекордов в составе «быков», – говорится в поздравлении клуба.

Бразилец выступает за «Краснодар» с 2011 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей за «быков» во всех турнирах, забив два гола и отдав две результативные передачи.