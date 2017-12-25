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    «Краснодар» поздравил Жоаозиньо с днем рождения

    Пресс-служба «Краснодара» поздравила полузащитника команды Жоаозиньо с днем рождения. Сегодня, 25 декабря, ему исполнилось 29 лет.

    «Сегодня свой день рождения отмечает сторожил клуба, рекордсмен по количеству проведенных матчей за «Краснодар» Жоау Натаилтон Рамос дос Сантос или просто – Жоаозиньо! От всей души поздравляем Жоаозиньо и желаем новых рекордов в составе «быков», – говорится в поздравлении клуба.

    Бразилец выступает за «Краснодар» с 2011 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей за «быков» во всех турнирах, забив два гола и отдав две результативные передачи.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    25.12.2017 09:30
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    Комментарии (2)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    OfaZavr
    1514192279
    Присоединяюсь к поздравлению! Жаль не так часто выходит теперь на поле как раньше, а так очень полезный и хороший игрок.
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    ologreds
    1694991671
    numo530242
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