Белоус: «Локомотив» не сможет избежать весной осечек»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус уверен, что после зимнего перерыва борьба за первую строчку в турнирной таблице РФПЛ только обострится. Он считает, что в борьбу включатся не только «Спартак» и «Зенит», но и ЦСКА с «Краснодаром».

– Как вы думаете, сможет ли кто-то весной составить «Локомотиву» реальную конкуренцию в борьбе за золото?

– Я уверен, что эта борьба будет ожесточенная. «Зенит» провалил концовку года, однако весной питерцы включатся на полную катушку, будут биться и «Спартак» с ЦСКА. Да и «Краснодар» я бы не сбрасывал со счетов, хоть у него и нет опыта борьбы за чемпионство. Однако для решения самых высоких задач «горожанам» требуется усиление.

– То есть вы не считаете, что «Локомотив» со своим 8-очковым отрывом чувствует себя на пьедестале уверенно?

– Абсолютно не считаю. После зимнего перерыва могут произойти разные метаморфозы, но какие именно – большая загадка. Конечно, задел «железнодорожники» оформили прекрасный, но весной они все равно не обойдутся без осечек. Надо иметь в виду, что на длинной дистанции футбол все-таки более-менее справедливая игра, и если в первой части чемпионата «Локомотив» вырывал победы на последних минутах, то это не значит, что он будет делать то же самое и во второй части.