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    Белоус: «Локомотив» не сможет избежать весной осечек»

    Известный футбольный функционер Юрий Белоус уверен, что после зимнего перерыва борьба за первую строчку в турнирной таблице РФПЛ только обострится. Он считает, что в борьбу включатся не только «Спартак» и «Зенит», но и ЦСКА с «Краснодаром».

    – Как вы думаете, сможет ли кто-то весной составить «Локомотиву» реальную конкуренцию в борьбе за золото?

    – Я уверен, что эта борьба будет ожесточенная. «Зенит» провалил концовку года, однако весной питерцы включатся на полную катушку, будут биться и «Спартак» с ЦСКА. Да и «Краснодар» я бы не сбрасывал со счетов, хоть у него и нет опыта борьбы за чемпионство. Однако для решения самых высоких задач «горожанам» требуется усиление.

    – То есть вы не считаете, что «Локомотив» со своим 8-очковым отрывом чувствует себя на пьедестале уверенно?

    – Абсолютно не считаю. После зимнего перерыва могут произойти разные метаморфозы, но какие именно – большая загадка. Конечно, задел «железнодорожники» оформили прекрасный, но весной они все равно не обойдутся без осечек. Надо иметь в виду, что на длинной дистанции футбол все-таки более-менее справедливая игра, и если в первой части чемпионата «Локомотив» вырывал победы на последних минутах, то это не значит, что он будет делать то же самое и во второй части.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    25.12.2017 07:54
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    Комментарии (17)
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    zenitovec2007
    1514184268
    я все ровно думаю что чемпионом будут зенит или спартак
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    momwig_
    1514185134
    8 очков - всё-таки гигантский отрыв. Так что все, кто про "ожесточенную борьбу", выдают желаемое за действительное. Чтобы сожрать этот отрыв, нужно чтобы Локомотив просто посыпался. Что-то я не помню, когда такое случалось с командами Семина. Локо может устроить нуднейшую тягомотину с выгрызанием очков, но взять и начать терять их пачками - это вряд ли.
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    nemolod
    1514188694
    Скорее всего из-за короткой весенней части первенства все лидирующие сейчас команды не избегут осечек и прежде всего из-за стремления аутсайдеров бороться за сохранение в высшем дивизионе,да и середняки тоже будут биться с лидерами если не за победу,то хотя бы за ничью! В общем "весело" будет всем командам!
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    upiter622
    1514189981
    Да не переживайте вы,Локо будет чемпионом!Так задумано!!!
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    ViktorMG
    1514190203
    Им надо выиграть 8 игр из 10. При условии что Зенит и Спартак выиграеют все 10. Проиграв Спартаку и Зениту Локомотив всё равно может стать чемпионом. И гадать, что будет весной бесполезно.
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    Zenmaster
    1514192385
    Всем понятно -- что весной биться будут все !!! Предсказать результат невозможно -- есть 5 команд претендующих на высокие места -- в каком порядке они расположатся ??? Будем надеяться , что и нам будет интересно смотреть !!!
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    ilichkadr
    1514198848
    Весна должна пойти на пользу Краснодару. Остальным борцам за чемпионство еще в ЛЕ играть. Кто быстрее вылетит из ЛЕ, тот и будет фаворитом в чемпионской гонке.
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    smersh45
    1514214704
    всё ещё впереди
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    vladimir-7
    1514269715
    Если Локо выиграет у Спартака, то отрыв ещё больше будет и чемпион практически определится.
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    ologreds
    1694991671
    numo530234
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