Белоус призвал перестать гнобить Кокорина

Известный футбольный функционер Юрий Белоус считает историю со стрельбой на свадьбе друга Александром Кокориным из пистолета раздутой. Он предложил забыть об этом.

– Недавно Кокорин снова стал главным ньюсмейкером желтых новостей – на этот раз он пострелял на осетинской свадьбе. Что скажете по этому поводу?

– Это его личное дело. Он же не в птиц стрелял, а просто в воздух. Кокорин – отличный парень и прекрасный футболист, один из лучших в стране, а интерес к оружию есть у всех мужчин. Я бы вообще не раздувал эту историю и всем журналистам посоветовал бы забыть о ней. Будь на месте Кокорина какой-нибудь малоизвестный футболист из второй лиги, никто об этом и не написал бы. Мы должны не гнобить Александра, а, наоборот, поддерживать его и помогать ему.

– Вы согласны с Сергеем Фурсенко, который назвал Кокорина настоящим зенитовским героем?

– Это эмоциональный эпитет, для болельщиков и президентов клубов так говорить нормально. Почему бы не называть героями футболистов, которые решают, забивают и приносят результат? Нужно радоваться, что такие игроки есть.