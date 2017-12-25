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    Белоус призвал перестать гнобить Кокорина

    Известный футбольный функционер Юрий Белоус считает историю со стрельбой на свадьбе друга Александром Кокориным из пистолета раздутой. Он предложил забыть об этом.

    – Недавно Кокорин снова стал главным ньюсмейкером желтых новостей – на этот раз он пострелял на осетинской свадьбе. Что скажете по этому поводу?

    – Это его личное дело. Он же не в птиц стрелял, а просто в воздух. Кокорин – отличный парень и прекрасный футболист, один из лучших в стране, а интерес к оружию есть у всех мужчин. Я бы вообще не раздувал эту историю и всем журналистам посоветовал бы забыть о ней. Будь на месте Кокорина какой-нибудь малоизвестный футболист из второй лиги, никто об этом и не написал бы. Мы должны не гнобить Александра, а, наоборот, поддерживать его и помогать ему.

    – Вы согласны с Сергеем Фурсенко, который назвал Кокорина настоящим зенитовским героем?

    – Это эмоциональный эпитет, для болельщиков и президентов клубов так говорить нормально. Почему бы не называть героями футболистов, которые решают, забивают и приносят результат? Нужно радоваться, что такие игроки есть.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    25.12.2017 06:15
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