«Манчестер Юнайтед» сомневается в необходимости продлевать контракт с Моуринью

Руководство «Манчестер Юнайтед» раздумывает о целесообразности продления контракта с Жозе Моуринью. Как утверждается, владельцы клуба недовольны, что и в очередном сезоне команда практически лишилась шансов на чемпионство, а также прагматичным стилем игры манкунианцев.

Нынешний контракт специалиста рассчитан до 2019 года. Португалец ранее ни в одном из клубов не работал беспрерывно более трех сезонов.

«МЮ» в течение последних 18 месяцев потратил 300 миллионов фунтов стерлингов на трансферном рынке.