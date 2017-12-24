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    • «Манчестер Юнайтед» сомневается в необходимости продлевать контракт с Моуринью

    «Манчестер Юнайтед» сомневается в необходимости продлевать контракт с Моуринью

    Руководство «Манчестер Юнайтед» раздумывает о целесообразности продления контракта с Жозе Моуринью. Как утверждается, владельцы клуба недовольны, что и в очередном сезоне команда практически лишилась шансов на чемпионство, а также прагматичным стилем игры манкунианцев.

    Нынешний контракт специалиста рассчитан до 2019 года. Португалец ранее ни в одном из клубов не работал беспрерывно более трех сезонов.

    «МЮ» в течение последних 18 месяцев потратил 300 миллионов фунтов стерлингов на трансферном рынке.

    Источник: Mirror.co.uk

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    24.12.2017 09:15
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    Комментарии (28)
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    Сибирь за Спартак
    1514109171
    Он такой же топ-тренер, как Дзюба топ-игрок.
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    sidul1
    1514111727
    Может еще и красивую игру ждете?
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    dinar7777dinar
    1514112043
    неудивительно ! Возвращайся в интер !!
    Ответить
    alex kidn
    1514114941
    В Англии он только с Челси может быть чемпионом
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    alex kidn
    1514115029
    Если лигу чемпионов выйграет, сразу мнение поменяют
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    DOCTOR PENALTY
    1514115663
    Вот ты какая ОСОБЕННАЯ статистика!
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    Вит65
    1514121089
    А я говорил, что попрут его из МЮ. Мой ответ Риату. Моур во всех интервью кичился, что он Особенный. И по фиг ему все соперники. Надо подтверждать свои слова делом. Если он действительно такой особенный, то он должен рвать МС не смотря ни на их игру, ни на их состав. А так на поверку оказался обычным тренером, которому в свое время несколько повезло, звезды сложились в его пользу. Вот Гвардиола действительно уникален. То же самое могу сказать про Аллегри из Ювентуса. Он подобрал Юве, когда Конте отказался с ним работать без серьезных инвестиций. Результат - 3 Скудетто кряду. В это межсезонье команду сильно потрепало, была большая перестройка в обороне, полгода работы, и Юве уже не пропускает в восьмом матче подряд. Вот это чувствуется работа тренера. А Моур вечно ищет причины, то это ему не то, то то не это. Короче, отстой. На помойку истории.
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    BARCLAYS_APL
    1514145352
    Гиггз/Поккетино вот выбирайте лучше и на долго не найдете все старые
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    MrNao1
    1514149255
    МЮ лишился шансов на чемпионство не потому, что Моуриньо плохо ставит игру, а потом, что "горожане" играют слишком хорошо, поэтому боссы МЮ торопятся с решением.
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    ologreds
    1694991676
    numo530141
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