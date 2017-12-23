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    • Вальверде – о победе над «Реалом»: «Впереди еще много матчей, пока ничего не решено»

    Вальверде – о победе над «Реалом»: «Впереди еще много матчей, пока ничего не решено»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями после победы крупной над «Реалом» (3:0) в матче 17-го тура Примеры.

    «Мы очень довольны победой над сильным противником на его поле. Это Эль Класико – невероятно важная игра.

    Еще не подошел к концу даже первый круг чемпионата, впереди предстоит еще много матчей. «Барселона» имеет хороший отрыв в турнирной таблице, но пока он мало что значит, еще ничего не решено.

    Первый тайм «Реал» провел очень здорово, вынуждая нас действовать через длинный пас. Тем не менее нам все равно удавалось создавать опасные моменты. Во второй половине «Барселона» взяли ход матча под свой контроль, забрав себе мяч.

    Мы не стали менять тактику после того, как забили второй мяч, продолжив атаковать. В этот период «Реал» создал чуть ли не больше моментов, чем при игре в равных составах. В этом промежутке матча мы могли и пропустить.

    Сегодня играли две команды, каждая из которых может победить друг друга в отдельно взятой встрече. Наши силы примерно равны, однако эта встреча стала уроком для всех. Раньше «Реал» обыгрывали нас, теперь мы были лучше и победили. Все может измениться», – сказал Вальверде.

    Источник: Marca

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    23.12.2017 18:11
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