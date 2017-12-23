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    • Климов: «Во второй части сезона «Зенит» будет отыгрывать восемь очков отставания от «Локомотива»

    Климов: «Во второй части сезона «Зенит» будет отыгрывать восемь очков отставания от «Локомотива»

    Российский фигурист Федор Климов, являющийся болельщиком «Зенита», не считает катастрофическим отставание петербуржцев от «Локомотива» в турнирной таблице.

    После 20-ти туров сине-бело-голубые делят вторую-третью строчку со «Спартаком». Железнодорожники опережают обе команды на восемь очков.

    – Восемь очков отставания от «Локомотива» – это все?

    – Ни в коем случае! Во второй половине сезона будем их отыгрывать.

    Напомним, в 29-м туре «Зениту» и «Локомотиву» предстоит очная встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.12.2017 17:38
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    Комментарии (26)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    kella
    1514043895
    Отыграть можно только три очка в личном противостоянии, - но это вряд ли удастся нынешнему Зениту!
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    LeoGut
    1514045468
    Локомотив выглядит очень уверенно и солидно и, скорее всего, первое место не уступит.
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    Басмачи
    1514047104
    Локомотив весной будет принимать Зенит дома локо устраивает выигрыш любой счёт
    Ответить
    Garrincha58
    1514048462
    Зенит даже в тройку не попадет, о чем тут все базарят
    Ответить
    Zenmaster
    1514050386
    Отставание на 8 очков -- это многовато !!! Но в футболе бывает всякое ! Что точно можно сказать -- концовка будет интересной !!!
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    smersh45
    1514061430
    нужно постараться
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    kotmyshka
    1514063255
    Хотелось бы, но реально маловероятно...
    Ответить
    bumer_moscow
    1514086076
    На нужны только победы.
    Ответить
    DZHEK_VOROBEY1987
    1514093323
    Стоит только Спартаку выиграть в 21 туре у Локомотива и сразу интрига возобновится.
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    ologreds
    1694991680
    numo530085
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