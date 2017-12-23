Климов: «Во второй части сезона «Зенит» будет отыгрывать восемь очков отставания от «Локомотива»

Российский фигурист Федор Климов, являющийся болельщиком «Зенита», не считает катастрофическим отставание петербуржцев от «Локомотива» в турнирной таблице.

После 20-ти туров сине-бело-голубые делят вторую-третью строчку со «Спартаком». Железнодорожники опережают обе команды на восемь очков.

– Восемь очков отставания от «Локомотива» – это все?

– Ни в коем случае! Во второй половине сезона будем их отыгрывать.

Напомним, в 29-м туре «Зениту» и «Локомотиву» предстоит очная встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена».