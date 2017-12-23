Краневиттер заявил, что удивлен высоким уровнем конкуренции в РФПЛ

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что не ожидал увидеть в РФПЛ такой высокий уровень конкуренции между командами. Также аргентинец подчеркнул, что петербургский клуб – невероятен.

«Я не представлял себе, что в российской лиге такая высокая конкуренция. Есть очень хорошие команды, которые ставят себе высокие цели.

Если говорить не о футболе, то могу сказать, что город очень красивый. Мне холодно, но считаю, что к этому нужно просто привыкнуть. Хорошо, что все мы, аргентинцы, живем очень близко. Мы часто видимся, это очень помогает. Я могу сказать, что оказался в невероятном клубе», – сказал Краневиттер.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 22-х матчах, отметившись одной голевой передачей.