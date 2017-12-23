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    • Краневиттер заявил, что удивлен высоким уровнем конкуренции в РФПЛ

    Краневиттер заявил, что удивлен высоким уровнем конкуренции в РФПЛ

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что не ожидал увидеть в РФПЛ такой высокий уровень конкуренции между командами. Также аргентинец подчеркнул, что петербургский клуб – невероятен.

    «Я не представлял себе, что в российской лиге такая высокая конкуренция. Есть очень хорошие команды, которые ставят себе высокие цели.

    Если говорить не о футболе, то могу сказать, что город очень красивый. Мне холодно, но считаю, что к этому нужно просто привыкнуть. Хорошо, что все мы, аргентинцы, живем очень близко. Мы часто видимся, это очень помогает. Я могу сказать, что оказался в невероятном клубе», – сказал Краневиттер.

    В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 22-х матчах, отметившись одной голевой передачей.

    Источник: RT

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    23.12.2017 13:50
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    Комментарии (4)
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    ROSTOV SUPER
    1514027868
    Конечно невероятный , где вы еще ни хера не делая и ничего толкового не выигрывая рубили бы столько бабла !
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    raritet
    1514029447
    Краневиттер, хватит говорить ни о чем. Мы требуем с тебя и твоих неадекватных друзей адекватного отношения к работе, иначе нечего вам морочить голову питерским болелам. Так как ты ходишь по полю , могу и я в свои 65 лет походить 20 минут по травке под бакланом,но крайней мере ко мне будет уважение в силу возраста , а тебе должно быть стыдно за твое отбывание циркового номера.
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    Zenmaster
    1514037974
    Раз ты всё понял -- мы ждём понятных действий на поле и счёт в нашу пользу на табло !!!
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    ologreds
    1694991681
    numo530067
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