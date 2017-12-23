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    • Шишкин: «Хочу играть и приносить больше пользы «Краснодару»

    Шишкин: «Хочу играть и приносить больше пользы «Краснодару»

    Защитник «Краснодара» Роман Шишкин проводит не самый удачный сезон в своей карьере. По его словам, к концу осеннего отрезка чемпионата России, дела у команды и у него самого пошли в гору, что вселяет в футболиста оптимизм.

    В текущем сезоне Шишкин провел 12 матчей в российской Премьер-лиге, отметившись в них двумя результативными передачами, а также получил два предупреждения.

    – Одной причины тут нет. Если мы посмотрим на состав, то увидим, что идет ротация, многие игроки меняют свои позиции по ходу сезона. Это говорит о том, что постоянно ищется оптимальное сочетание. У нас был и провальный отрезок, когда команда проигрывала, не могла забить. Какие-то изменения были необходимы. Вроде сейчас дела пошли на лад – и у меня, и у команды. Конечно, я хочу играть и приносить больше пользы «Краснодару». Общались с тренером – его отношение радует, он подбадривает меня. Ну, и я, скажем так, не халявлю. Очень жду сборов сейчас. Поработаем там, как следует. Безусловно, я ставлю задачу вернуться и в сборную. Все от меня зависит.

    – Часто изучаете свою статистику?

    – Клуб работает с одной компанией, я получаю уже через пару часов после матча детальную статистику. Процент передач, единоборств, кто сколько пробежал, скорость. Полезная штука. Не только тренеры должны за всем следить, самому эту информация тоже нужна для анализа.

    – Матч с «Амкаром» стал для вас 250-м в Премьер-лиге. Чувствуете себя ветераном?

    – Цифра серьезная. Карьера показывает, что в каждом клубе я был игроком основы. Уверен, что и в «Краснодаре» так будет. Об отдыхе, конечно, пока не задумывался – впереди еще много матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.12.2017 06:52
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