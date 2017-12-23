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    • Клопп — о ничьей с «Арсеналом» «После таких матчей ты должен быть злым на себя»

    Клопп — о ничьей с «Арсеналом» «После таких матчей ты должен быть злым на себя»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после матча 19-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:3).

    «Сложно объяснить это. Мы должны были вести по крайней мере со счетом 5:0. Это очень странно.

    Набрать очко в матче с «Арсеналом» — это хороший результат для большинства команд в мире, но сейчас это не кажется мне положительным исходом встречи.

    После такого матча ты должен быть злым на себя. Не грустным или неуверенным, а злым. Мы вернулись в игру и забили третий мяч. Одно очко — это минимум из того, что мы заслужили», — сказал Клопп.

    Напомним, что «Арсенал» забил «Ливерпулю» три гола за 388 секунд.

    Источник: BBC

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    23.12.2017 01:16
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    Комментарии (2)
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    Аристократ Олжик
    1513997199
    Эх, а я проспал . . . Не хватило сил после работы, посмотреть матч
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    ologreds
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