Клопп — о ничьей с «Арсеналом» «После таких матчей ты должен быть злым на себя»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после матча 19-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:3).

«Сложно объяснить это. Мы должны были вести по крайней мере со счетом 5:0. Это очень странно.

Набрать очко в матче с «Арсеналом» — это хороший результат для большинства команд в мире, но сейчас это не кажется мне положительным исходом встречи.

После такого матча ты должен быть злым на себя. Не грустным или неуверенным, а злым. Мы вернулись в игру и забили третий мяч. Одно очко — это минимум из того, что мы заслужили», — сказал Клопп.

Напомним, что «Арсенал» забил «Ливерпулю» три гола за 388 секунд.