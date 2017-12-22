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    Геркус опроверг интерес «Спартака» к Антону Миранчуку

    Президент «Локомотива» Илья Геркус считает переподписание контрактов братьев Миранчуков правильным делом. Он также опроверг, что в услугах Антона заинтересован «Спартак». По его словам, трансфер может произойти не раньше лета будущего года.

    – Главный урок, который получили в 2017-м?

    – Больше доверять тем, кто находится рядом, слушать их суждения. Многие оценки, которые давали, оказались верными. Мы довольно долго переподписывали Миранчуков, и в итоге оказались правы. Такого развития, которое Алексей и Антон получили в «Локомотиве», у них не было бы нигде. Вначале осторожно высказывались на эту тему, а сейчас можно сказать, что поступили абсолютно верно.

    – Что Алексей говорит на эту тему теперь?

    – Что было, то было. Мы сейчас наблюдаем первый отрезок его блистательной карьеры, она только расцветает. То, как он заиграл, не идет ни в какое сравнение с предыдущим годом, когда Алексей, кстати, тоже выступал хорошо, но главные его победы впереди.

    – В футбольных кругах говорят, что «Спартак» проявляет интерес к Антону Миранчуку. Это правда?

    – Интересоваться может и любой другой клуб. Но мы этого не видим.

    – Но если кто-то будет готов заплатить отступные в размере 6 миллионов евро, Антон волен уйти.

    – Это гипотетическая история, которая может произойти, наверное, летом. Если то, что вы говорите, правда.

    – То есть пункт об отступных работает только летом?

    – Его точно нет зимой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.12.2017 09:19
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