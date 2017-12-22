Федун: «И достоинство, и недостаток «Спартака» – отсутствие прагматизма»

Президент «Спартака» Леонид Федун считает, что у его команды самое быстрое и динамичное нападение в мире. Он также назвал и главный недостаток красно-белых – отсутствие прагматизма.

По итогам 20-ти туров «Спартак» делит второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги с «Зенитом», отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков. Весной красно-белые продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы.

– Самым трагическим моментом первой части сезона для «Спартака» стал разгром от «Ливерпуля».

– Не забывайте, что у этой команды самое быстрое и динамичное нападение в мире.

– А как же «Манчестер Сити»?

– Это другое. «Сити» играет системно, а вот так, чтобы с шашками наголо побежать вперед, имея в атаке Мане, Салаха, Фирмину, Коутинью – у других клубов таких игроков нет. Мы же двоих из них смотрели. Я с Мане встречался, пытался уговорить его перейти. С Салахом сколько контактировали… С Англией конкурировать невозможно. Вот «МЮ» с ЦСКА забил два гола и остановился, начал готовиться к манчестерскому дерби. Но «Ливерпуль» не останавливался! Так и летел дальше. А наши парни уже бросили играть…

И достоинство, и недостаток «Спартака» – отсутствие прагматизма. У нас либо все, либо ничего. Это было и принципом матча в Ливерпуле, за что поплатились. Ругать тренера у меня рука не поднимается, хотя это его решение – выйти с акцентом на атаку, вдруг прокатит? Как случилось с «Севильей», когда у нас все залетело, а у испанцев ничего. Так тоже бывает.

– Но даже при этом 0:7 – шок?

– Конечно! Могло быть 0:3 или 0:4. Но 0:7 – это слишком. Хотя когда судья в самом начале назначил пенальти… Когда уже на 3-й минуте ставят 11-метровый, становится понятно: это все. Для команды это был удар.

– Не возникла у вас мысль, что в какой-то момент лучше перестроиться, чтобы избежать разгрома?

– Ребята, я не тренер! Смотрел игру в Москве по телевизору.