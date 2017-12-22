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    • Федун: «И достоинство, и недостаток «Спартака» – отсутствие прагматизма»

    Федун: «И достоинство, и недостаток «Спартака» – отсутствие прагматизма»

    Президент «Спартака» Леонид Федун считает, что у его команды самое быстрое и динамичное нападение в мире. Он также назвал и главный недостаток красно-белых – отсутствие прагматизма.

    По итогам 20-ти туров «Спартак» делит второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги с «Зенитом», отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков. Весной красно-белые продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы.

    – Самым трагическим моментом первой части сезона для «Спартака» стал разгром от «Ливерпуля».

    – Не забывайте, что у этой команды самое быстрое и динамичное нападение в мире.

    – А как же «Манчестер Сити»?

    – Это другое. «Сити» играет системно, а вот так, чтобы с шашками наголо побежать вперед, имея в атаке Мане, Салаха, Фирмину, Коутинью – у других клубов таких игроков нет. Мы же двоих из них смотрели. Я с Мане встречался, пытался уговорить его перейти. С Салахом сколько контактировали… С Англией конкурировать невозможно. Вот «МЮ» с ЦСКА забил два гола и остановился, начал готовиться к манчестерскому дерби. Но «Ливерпуль» не останавливался! Так и летел дальше. А наши парни уже бросили играть…

    И достоинство, и недостаток «Спартака» – отсутствие прагматизма. У нас либо все, либо ничего. Это было и принципом матча в Ливерпуле, за что поплатились. Ругать тренера у меня рука не поднимается, хотя это его решение – выйти с акцентом на атаку, вдруг прокатит? Как случилось с «Севильей», когда у нас все залетело, а у испанцев ничего. Так тоже бывает.

    – Но даже при этом 0:7 – шок?

    – Конечно! Могло быть 0:3 или 0:4. Но 0:7 – это слишком. Хотя когда судья в самом начале назначил пенальти… Когда уже на 3-й минуте ставят 11-метровый, становится понятно: это все. Для команды это был удар.

    – Не возникла у вас мысль, что в какой-то момент лучше перестроиться, чтобы избежать разгрома?

    – Ребята, я не тренер! Смотрел игру в Москве по телевизору.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.12.2017 07:16
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    Комментарии (6)
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    alex1951
    1513916641
    Игроки таково слова то незнають,..))) Ты э-тт ,полегче...
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    oyabun
    1513918140
    Ну и загнул Федун )) Так и представляю, как тренер после проигрыша объясняет журналистам: "Мы не виноваты! Не хватило прагматизма. Не завезли вчера на базу.."
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    Супермачо
    1513919601
    Опять смысл переврали - не "у его команды" самое быстрое и динамичное нападение в мире, а у "Ливерпуля".
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    OldenVad
    1513929768
    Нормальному человеку понятно что Федун имел ввиду Ливерпуль, но бомбардиру нужна же сенсация и срач.
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    momwig_
    1513934711
    С Севильей мы не выходили играть от атаки. Почти все голы - на контрах.
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    ologreds
    1694991688
    numo529931
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