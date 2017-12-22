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    Геркус: «Мало стать лидером, позиции еще нужно удержать»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус подвел итоги уходящего года для своей команды. Он не скрывает, что, как и все, удивлен результатами осенней части чемпионата России.

    Напомним, «Локомотив» после 20-ти туров лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 45 очками, опережая ближайшего преследователя на восемь баллов.

    – Летом, перед стартом сезона, невозможно было утверждать, что осенняя часть закончится именно так. Или вы не удивлены?

    – Удивлен. И не только я. Но первое место занимаем не просто так, это результат работы команды. И мало стать лидером, позиции еще нужно удержать. А мы не просто делаем это, а увеличиваем отрыв. Это тяжелейший труд.

    – Правда ли, что в коллективном соглашении о премировании, которое обычно подписывается перед стартом сезона, не предусматривалась возможность чемпионства?

    – Такая строчка там есть.

    – Три главных события года по вашей версии?

    – Номер один – победа в Кубке России. Номер два по эмоциям – наша первая поездка на арену «Санкт-Петербург», которая получилась во всех смыслах впечатляющей. И номер три – это в целом то время, которое сейчас переживаем после финального свистка в матче с «Тосно».

    – Главный минус – что вам не удалось в этом году?

    – Глобальных, фатальных ошибок не совершал. Промахи из серии «здесь не так поступил, не то решение принял, не с теми людьми встречался», безусловно, случались. Но они не привели к провалам. В целом очень доволен результатом, менеджмент проделал большую работу. Год вышел замечательный. Мы добились хороших результатов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.12.2017 06:29
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    bumer_moscow
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    Мы все довольны работой как президента так и тренерского штаба.
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