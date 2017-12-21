Экс-игрок «Зенита» Стариков: «В США спрашивают про Путина и шутят, что я русский шпион»

Нападающий «Нью-Йорк Космос» Евгений Стариков рассказал о выступлении в МЛС и жизни в США.

– Почему так мало команд – всего восемь?

– НАСЛ каждый год теряет по 2-3 команды из-за финансов. Клубы не очень выгодно содержать в нашей лиге.

– На последней домашней игре «Космоса» собралось около трех тысяч поклонников. Стандартная аудитория на ваших играх?

– Да. Наша арена вмещает всего семь тысяч, и обычно она забивается на половину или три четверти. Бывает и больше. Например, на праздник 4 июля (День независимости США) был аншлаг, а после игры запускали фейерверки. Это было классно.

– Главное отличие второй лиги США от РФПЛ?

– В США намного больше силовой борьбы. Играют жестко, а иногда откровенно грубо. В РФПЛ стараются больше комбинировать. Но мне кажется, что в низших лигах везде больше силового футбола и борьбы.

– Партнеры относятся к вам как к американцу или как к русскому?

– Они сами не знают. Я хоть и американец, но выгляжу как русский. При этом разговариваю по-английски как на родном языке. Поэтому поначалу они сами смотрели на меня с интересом и спрашивали, кто я – русский или американец?

Но все-таки они понимают, что я не такой американец, как все. И больше относятся ко мне как к человеку из России. Спрашивают меня про мою карьеру на той стороне Атлантики и обязательно про Путина. А некоторые даже шутят, что я русский шпион.

У меня до сих пор только паспорт США, хотя я всегда хотел получить российское гражданство. Но, к сожалению, пока не получилось.

– У нас сейчас для сборной активно натурализуют игроков, которые имеют российские корни.

– Слышал и про Гилерме, и про Нойштедтера. Но ко мне с таким предложением никто не обращался, поэтому это все пустые разговоры. Хотя за сборную США официально я не заигран.

– Кем себя больше ощущаете – русским или американцем?

– В душе я, наверное, больше американец. Здесь провел большую часть жизни, вырос и стал футболистом. С другой стороны, у меня русские родители, русская жена, и родился я в СССР. Сложно ответить на этот вопрос.

С 2009 по 2014 Стариков принадлежал «Зениту».