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    • Экс-игрок «Зенита» Стариков: «В США спрашивают про Путина и шутят, что я русский шпион»

    Экс-игрок «Зенита» Стариков: «В США спрашивают про Путина и шутят, что я русский шпион»

    Нападающий «Нью-Йорк Космос» Евгений Стариков рассказал о выступлении в МЛС и жизни в США.

    – Почему так мало команд – всего восемь?

    – НАСЛ каждый год теряет по 2-3 команды из-за финансов. Клубы не очень выгодно содержать в нашей лиге.

    – На последней домашней игре «Космоса» собралось около трех тысяч поклонников. Стандартная аудитория на ваших играх?

    – Да. Наша арена вмещает всего семь тысяч, и обычно она забивается на половину или три четверти. Бывает и больше. Например, на праздник 4 июля (День независимости США) был аншлаг, а после игры запускали фейерверки. Это было классно.

    – Главное отличие второй лиги США от РФПЛ?

    – В США намного больше силовой борьбы. Играют жестко, а иногда откровенно грубо. В РФПЛ стараются больше комбинировать. Но мне кажется, что в низших лигах везде больше силового футбола и борьбы.

    – Партнеры относятся к вам как к американцу или как к русскому?

    – Они сами не знают. Я хоть и американец, но выгляжу как русский. При этом разговариваю по-английски как на родном языке. Поэтому поначалу они сами смотрели на меня с интересом и спрашивали, кто я – русский или американец?

    Но все-таки они понимают, что я не такой американец, как все. И больше относятся ко мне как к человеку из России. Спрашивают меня про мою карьеру на той стороне Атлантики и обязательно про Путина. А некоторые даже шутят, что я русский шпион.

    У меня до сих пор только паспорт США, хотя я всегда хотел получить российское гражданство. Но, к сожалению, пока не получилось.

    – У нас сейчас для сборной активно натурализуют игроков, которые имеют российские корни.

    – Слышал и про Гилерме, и про Нойштедтера. Но ко мне с таким предложением никто не обращался, поэтому это все пустые разговоры. Хотя за сборную США официально я не заигран.

    – Кем себя больше ощущаете – русским или американцем?

    – В душе я, наверное, больше американец. Здесь провел большую часть жизни, вырос и стал футболистом. С другой стороны, у меня русские родители, русская жена, и родился я в СССР. Сложно ответить на этот вопрос.

    С 2009 по 2014 Стариков принадлежал «Зениту».

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.12.2017 18:01
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    Комментарии (4)
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    Killer_King
    1513869335
    Ты кто такой
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    андрей андреев
    1513873377
    " родился я в СССР" Ну и что? И Таджики родились в СССР)))Не все конечно)))
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    acor94
    1513877234
    ого, ему уже 29 лет? мне всегда казалось что он молодой перспективный
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    ologreds
    1694991691
    numo529884
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