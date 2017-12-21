Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Геркус: «Нынешний состав «Локомотива» способны усилить только звезды»

    Геркус: «Нынешний состав «Локомотива» способны усилить только звезды»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о планах клуба в зимнее трансферное окно. По словам Геркуса, железнодорожники намерены заполучить в январе одного-двух футболистов.

    – Сейчас команда представляет собой очень сильный коллектив. Много сильных исполнителей на каждой позиции. Чтобы стать еще лучше, нужно найти исполнителей, которые качественно сильнее тех, кто уже есть. У нас выступают игроки национальных сборных, их много. Нам нужны безусловно сильные варианты, которые примет команда. Просто хорошие футболисты нас не усилят. Мы к весенней части сезона, учитывая запланированную на зиму работу, подойдем составом с большой скамейкой. И усилить команду могут только безусловные звезды. Это штучные варианты.

    – Леонид Федун говорит о том, что большие трансферы «Спартака» – это 15 и больше миллионов евро. Какой трансфер дорогой для «Локо»?

    – Любой. Мы ищем варианты аренды или свободных агентов. Качественный игрок, бесплатный или на правах аренды да еще зимой – это очень редкое сочетание. Эта трансферная кампания будет довольно сложной и скромной. Но не видим в этом проблемы. Зимнее окно, как говорят, для тех, кто в отчаянии. Мы не в отчаянии, чувствуем себя более чем комфортно.

    – То есть максимум будет 1-2 новичка?

    – Да.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.12.2017 01:37
    Рекомендуем
    Комментарии (14)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Енисей - чемпион !
    1513813993
    Уровня Кристинки
    Ответить
    карасевщина
    1513818570
    Ну так и звезды должны в звездных играть а не в сенсационно лидирующем середняке
    Ответить
    bumer_moscow
    1513829484
    Крутяк
    Ответить
    mihail200606
    1513832172
    Ну так усиливайте...
    Ответить
    DeviDjons
    1513838480
    Ещё бы делом свои слова подкрепил и прям бы цены ему не было! Настораживает его фраза в интервью про Дзюбу, о том что с нападением проблем нет! Двоим иже глубоко за 30, а Эдер обычный середняк!
    Ответить
    nemolod
    1513841057
    Ждем второго Фарфана!
    Ответить
    OfaZavr
    1513845242
    ну а что вполне могут и найти качественного игрока-свободного агента. так ведь Фарфана и подписали. на трансферном рынке всегда есть интересные варианты если к ним хорошо присмотреться.
    Ответить
    maygli
    1513846298
    Геркус: «Нынешний состав «Локомотива» способны усилить только звезды»... такие как Месси, Роналдо, Суарес... бесплатный или на правах аренды.
    Ответить
    ALEX ML
    1513846466
    ещё надо цены поднять за проезд и звезду прикупить дорогую
    Ответить
    ologreds
    1694991695
    numo529821
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+