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    Геркус заявил, что Дзюба не нужен «Локомотиву»

    «Локомотив» не будет приобретать в зимнее трансферное окно нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Об этом дал понять президент железнодорожников Илья Геркус.

    «Все же сейчас Дзюба для нас не очень актуален. У нас есть три форварда. Как правило, мы играем в одного. Редко используем двух. Брать еще четвертого человека, чтобы два-три из них оказались на скамейке – это риски. И вы сами понимаете, к чему такое приводит», — сказал Геркус.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба провел 15 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.12.2017 00:06
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    Комментарии (28)
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    Хакасия
    1513821226
    У нас одни тренеришки
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    Garrincha58
    1513831634
    а Дзюба: "Пирожки"
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    paracetamol
    1513836724
    Да вам никто его и не даст, туркам сплавят как С-400.
    Ответить
    Чикомас
    1513843603
    Нужен-не нужен...хорош капризничать! Берите. Зима будет морозная, лишнее полено не помешает...
    Ответить
    Одинокий волк Маквейд
    1513847764
    Еще один аэропорт не принимает сбитого летчика, охотника за трофеями.
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    demonikon876
    1513848540
    Дзюба -это уровень фнл.Он не заслуживает столько внимания к своей персоне!
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    Dominator777
    1513849556
    Не нужен - значит не нужен. Все, вопрос закрыт.
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    maygli
    1513851524
    "На берегу Средиземного моря жил старый столяр Джузеппе, по прозванию Сизый Нос. Однажды ему попалось под руку полено, обыкновенное полено для топки очага в зимнее (трансферное) время... Джузеппе и подумал про себя: "Отделаюсь-ка я сейчас от этого проклятого полена"... - Я тебе дело говорю, Карло... Возьми ножик, вырежь из этого полена куклу, научи ее..." В ролях: Джузеппе, Сизый Нос - Манчини (Зенит); Карло - ... (проходит кастинг на эту роль).
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    O-Z
    1513857974
    Это палено не кому не нужно... Ска хабаровск возможно усилит поможет хоть чем то.
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    ologreds
    1694991695
    numo529813
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