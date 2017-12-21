Геркус заявил, что Дзюба не нужен «Локомотиву»

«Локомотив» не будет приобретать в зимнее трансферное окно нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Об этом дал понять президент железнодорожников Илья Геркус.

«Все же сейчас Дзюба для нас не очень актуален. У нас есть три форварда. Как правило, мы играем в одного. Редко используем двух. Брать еще четвертого человека, чтобы два-три из них оказались на скамейке – это риски. И вы сами понимаете, к чему такое приводит», — сказал Геркус.

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба провел 15 матчей, в которых забил один гол.