Лепсая назвал наглой ложью информацию о долгах в «Балтике»

Генеральный директор калининградской «Балтики» Тимур Лепсая опроверг информацию о финансовых задолженностях клуба. Ранее об этом писал «Бомбардир».

«С удивлением прочитал информацию, появившуюся в СМИ. Не понимаю, кто и зачем распространяет столь наглую ложь. Для сведения горе-журналистов: декабрьская зарплата выплачивается в январе.

С тем же успехом могли бы написать, что мы должны еще и за январь, февраль и март — под заголовком «Балтика» не платит полгода». Больше бы кликов собрали», – сказал функционер.

«Балтика» идет на шестом месте ФНЛ.