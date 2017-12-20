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    Лепсая назвал наглой ложью информацию о долгах в «Балтике»

    Генеральный директор калининградской «Балтики» Тимур Лепсая опроверг информацию о финансовых задолженностях клуба. Ранее об этом писал «Бомбардир».

    «С удивлением прочитал информацию, появившуюся в СМИ. Не понимаю, кто и зачем распространяет столь наглую ложь. Для сведения горе-журналистов: декабрьская зарплата выплачивается в январе.

    С тем же успехом могли бы написать, что мы должны еще и за январь, февраль и март — под заголовком «Балтика» не платит полгода». Больше бы кликов собрали», – сказал функционер.

    «Балтика» идет на шестом месте ФНЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.12.2017 21:54
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