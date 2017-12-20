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    • Пилиев: «Кокорин – любитель погулять. В юности он не особо обдумывал свои поступки»

    Пилиев: «Кокорин – любитель погулять. В юности он не особо обдумывал свои поступки»

    Бывший игрок московских «Локомотива» и ЦСКА Ника Пилиев рассказал о жизни бок о бок с нынешним нападающим санкт-петербургского «Зенита» Александром Кокориным. Форвард является любителем гулянок.

    – Александр Селихов сбегал из интерната по простыням. Вы как?

    – Мы на втором этаже жили, так что обходились без простыней. И не попались ни разу! Я четыре года с Саней Кокориным делил комнату. Всегда был простым парнем, особо не обдумывал свои поступки. Что приходило в голову, то и делал. Рассказать? Вы что, родители прочитают!

    – Родители Кокорина?

    – Его-то привыкли, мне кажется! Я вот раз в год мог сбежать на дискотеку – все-таки мои родители жили в Москве. А Саша – почаще, он любитель погулять. Без излишеств, само собой. Кокорин – главный весельчак, вместе с Андреем Вавилченковым. Тот мог вырасти в хорошего хавбека, но загулял. В Москве от этого трудно удержаться, если у тебя есть деньги.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2017 19:19
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Антибиотик
    1513787431
    Я не особо хорошо отношусь к Кокорину, но я уж точно терпеть не могу таких шакалов, которые обливают грязью других игроков.
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    DOCTOR PENALTY
    1513805131
    У Кокорина это навсегда. Отсутствует воспитание.
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    ologreds
    1694991696
    numo529788
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