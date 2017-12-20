Пилиев: «Кокорин – любитель погулять. В юности он не особо обдумывал свои поступки»

Бывший игрок московских «Локомотива» и ЦСКА Ника Пилиев рассказал о жизни бок о бок с нынешним нападающим санкт-петербургского «Зенита» Александром Кокориным. Форвард является любителем гулянок.

– Александр Селихов сбегал из интерната по простыням. Вы как?

– Мы на втором этаже жили, так что обходились без простыней. И не попались ни разу! Я четыре года с Саней Кокориным делил комнату. Всегда был простым парнем, особо не обдумывал свои поступки. Что приходило в голову, то и делал. Рассказать? Вы что, родители прочитают!

– Родители Кокорина?

– Его-то привыкли, мне кажется! Я вот раз в год мог сбежать на дискотеку – все-таки мои родители жили в Москве. А Саша – почаще, он любитель погулять. Без излишеств, само собой. Кокорин – главный весельчак, вместе с Андреем Вавилченковым. Тот мог вырасти в хорошего хавбека, но загулял. В Москве от этого трудно удержаться, если у тебя есть деньги.